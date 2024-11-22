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江坤宇三壘打爆音翻球場屋頂　日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

▲▼ 。（圖／翻攝自蔡其昌Threads）

▲蔡其昌場邊應援引日媒關注 。（圖／翻攝自蔡其昌Threads）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣隊在世界12強賽超級循環賽對戰美國吸引9472人進場，多數為支持台灣的球迷，場邊應援氣勢驚人。右外野看台擠滿台灣應援團，震天的加油聲與應援曲不絕於耳，日媒《Sponichi》描述，發現有大人物隱藏在觀眾席中，便是中職聯盟會長蔡其昌也低調現身看台，與球迷一同為中華隊吶喊。

台灣應援團在東京巨蛋不斷高唱應援曲，爆音程度令日本媒體印象深刻，更成為球場焦點。《Daily》報導指出，每當台灣隊有精彩表現，右外野看台就爆出震耳欲聾的歡呼聲，尤其七局江坤宇滿壘敲出三壘安打時，應援聲浪幾乎掀翻球場屋頂。

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「這真的就像在主場比賽一樣！」多位球員賽後都表示，能在海外聽到如此熱情的加油聲，讓他們備受鼓舞。據了解，這次應援團由多位中職球團專業啦啦隊領軍，不少球迷更是特地請假飛來日本，就是為了全力支持中華隊。

而日媒更是意外發現，在應援團旁邊默默為台灣隊加油的，竟然是中職聯盟會長蔡其昌。只見他身穿印有「TAIWAN」字樣的黑色T恤，完全融入球迷群中，隨著比賽情況起舞歡呼。這位曾任立法院副院長的重量級人物，展現出最「接地氣」的一面，讓日本網友大讚，「看得出來是真心熱愛棒球的人！」

事實上，蔡其昌在任期間經常透過社群與球迷拉近距離，也常在中職例行賽現場走跳，這次12強賽不僅成為中華隊最大後盾，也幫球迷解決各種疑難雜症，獲得「蔡總機」的稱號。

關鍵字： 台灣隊應援團中職聯盟球迷加油

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