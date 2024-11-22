不斷更新／台灣又有攻勢機會！卻遭美國瓦解　2局0比0

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊對戰美國隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強中華隊複賽首戰0比2不敵委內瑞拉，上午11時（台灣時間）對戰美國，期待搶下首勝。中華隊派出陳柏清先發。目前進行到2局，0比0。

陳柏清在預賽抗日先發，主投3.1局退場，共被擊出2安打，包括1支全壘打，另有3次保送、1次三振，失掉3分。

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1局上，陳晨威左外野飛球出局，林立擊出中外野安打，陳傑憲適時安打，林立快腿上三壘，但吉力吉撈．鞏冠擊出雙殺打，瓦解攻勢。

陳柏清首局製造滾地球解決首名打者，隨後保送蕭（Matt Shaw），下一棒威廉斯 (Carson Williams) 擊出二壘飛球， 瑞特 (Luke Ritter)保送上壘，中華隊喊出暫停。陳柏清回穩，霸氣三振，打者自認未出棒，忍不住罵了F**K You。

2局上，中華隊又有攻勢，潘傑楷擊出內野安打，江坤宇串連敲安，攻佔一二壘有人，岳東華吞K，林家正擊出滾地球，跑者進佔二三壘，張政禹擊出一壘滾地球刺殺。

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊今日打線

1. 左外野手 陳晨威

2. 右外野手 林立

3. 中外野手 陳傑憲

4. 指定打擊 吉力吉撈．鞏冠

5. 一壘手 潘傑楷

6. 游擊手 江坤宇

7. 二壘手 岳東華

8. 捕手 林家正

9. 三壘手 張政禹