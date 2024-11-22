不斷更新／台灣又有攻勢機會！卻遭美國瓦解　2局0比0

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊對戰美國隊。（圖／記者李毓康攝）
記者王真魚／日本東京報導
12強中華隊複賽首戰0比2不敵委內瑞拉，上午11時（台灣時間）對戰美國，期待搶下首勝。中華隊派出陳柏清先發。目前進行到2局，0比0。
陳柏清在預賽抗日先發，主投3.1局退場，共被擊出2安打，包括1支全壘打，另有3次保送、1次三振，失掉3分。
1局上，陳晨威左外野飛球出局，林立擊出中外野安打，陳傑憲適時安打，林立快腿上三壘，但吉力吉撈．鞏冠擊出雙殺打，瓦解攻勢。
陳柏清首局製造滾地球解決首名打者，隨後保送蕭（Matt Shaw），下一棒威廉斯 (Carson Williams) 擊出二壘飛球， 瑞特 (Luke Ritter)保送上壘，中華隊喊出暫停。陳柏清回穩，霸氣三振，打者自認未出棒，忍不住罵了F**K You。
2局上，中華隊又有攻勢，潘傑楷擊出內野安打，江坤宇串連敲安，攻佔一二壘有人，岳東華吞K，林家正擊出滾地球，跑者進佔二三壘，張政禹擊出一壘滾地球刺殺。
▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）
中華隊今日打線
1. 左外野手 陳晨威
2. 右外野手 林立
3. 中外野手 陳傑憲
4. 指定打擊 吉力吉撈．鞏冠
5. 一壘手 潘傑楷
6. 游擊手 江坤宇
7. 二壘手 岳東華
8. 捕手 林家正
9. 三壘手 張政禹
讀者回應