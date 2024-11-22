台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

▲世界12強棒球賽東京複賽，台灣擊敗美國隊 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

世界12強棒球賽複賽形勢明朗，日本隊今晚以9：6擊敗委內瑞拉隊，不僅取得國際賽26連勝，也為台灣打開更多晉級機會。台灣明天有三條晉級路徑，其中最直接的方式是美國隊擊敗委內瑞拉，台灣再擊敗日本，就能確定與日本隊一同晉級冠軍戰。對戰日本全力搶勝，台灣推出林昱珉先發。

若台灣不敵日本，只要美國隊以不超過8分差距擊敗委內瑞拉，中華隊仍可透過優質率（TQB）優勢確保晉級資格。

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另一種情況是委內瑞拉若擊敗美國，台灣必須以超過2分差距擊敗日本，才能在三隊同為2勝1敗時透過TQB晉級。唯一無望的劇本，就是委內瑞拉戰勝美國且中華隊輸給日本。

台灣由林昱珉先發，他在預賽首戰對韓國先發，4.2局被敲2安，另有1保送、3三振，失掉2分，接下來都未再出賽。明天將再度擔任先發，對抗日本。

日本則推出樂天金鷲左投早川隆九，為2020年選秀第1指名，本季在日職出賽25場，戰績11勝6敗，包括1場完封勝，防禦率僅2.54；12強預賽曾對古巴隊先發，主投5.1局失掉4分。

目前日本2勝穩居龍頭，中華與委內瑞拉並列1勝1敗，美國墊底0勝2敗。明天將是中華隊最關鍵一戰，能否突破日本投手群考驗，晉級希望就掌握在自己手中。

複賽形勢表

條件 美國 vs 委內瑞拉 台灣 vs 日本 結果及晉級狀況 條件一 美國勝委內瑞拉 台灣勝日本 台灣與日本晉級冠軍戰 條件二 美國勝委內瑞拉（不超過8分差） 台灣輸日本 台灣透過TQB優勢晉級 條件三 委內瑞拉勝美國 台灣勝日本（超過2分差） 台灣透過TQB優勢晉級 條件四（唯一無望） 委內瑞拉勝美國 台灣輸日本 台灣無法晉級

排名 球隊 戰績 1 日本 2勝 2 台灣 1勝1敗 2 委內瑞拉 1勝1敗 4 美國 0勝2敗

▲世界12強棒球賽東京複賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）