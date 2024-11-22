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陳傑憲破紀錄後挨球吻提前退場　聯盟回報傷況

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強台灣隊長陳傑憲今天對戰美國隊，延續火燙手感，首局又敲出安打，個人12強連續6戰敲安，打破隊史12強最長連續安打紀錄。不過他在3局因觸身球砸到腳，5局提前退場，聯盟稍早更新傷況。

陳傑憲在這次12強狀況超好，預賽打擊率高達5成71，14打數8支安打，包含1轟，貢獻3打點，OPS（攻擊指數）達1.453。

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昨天對委內瑞拉，陳傑憲單場3支猛打賞，打擊率升至6成47，賽後躍居大會榜首，11支安打也並列第1。

加上今天這一戰，陳傑憲已經敲出12支安打，打擊率高達0.667。另外個人在12強連續6場敲安，打破2015年林智勝和王柏融、2019年胡金龍的隊史紀錄，成為史上第一人。

不過3局上，陳傑憲遭觸身球退場，當時留在場上，隨後球隊有攻勢，也忍痛進占壘包。4局上擊出投手前滾地球出局。

5局下，中華隊更換守備，陳晨威移防中外野，邱智呈替補左外野。

聯盟稍早更新狀況，「陳傑憲選手稍早因觸身球擊中腳部，經防護員初步治療，腳掌側邊仍有不適，教練讓選手先下場休息，經超音波檢查後有些瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）
 

關鍵字： 陳傑憲台灣棒球12強賽打擊率隊史紀錄

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