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台灣隊長陳傑憲一舉動驚艷日媒！盛讚深植日式棒球禮儀

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊雖然在21日超級循環賽首戰以0比2不敵委內瑞拉，但台灣隊長陳傑憲的表現卻獲得日本媒體高度關注。這位曾在岡山縣共生高中培養出紮實基本功的好手，不僅在比賽中繳出3支安打的優異打擊表現，其每打席必向主審致意的謙遜態度，更讓日媒驚艷不已。

不過此舉陳傑憲並非刻意做出，而是自然動作，當他被日媒問及此事，第一個反應是，「欸，真的假的？是這樣嗎？」日媒《THE ANSWER》描述道，「我們告訴陳傑憲，在球隊中似乎只有他每次打擊都向主審致意時，他用日語發出了驚訝的回應。這對他來說並非刻意而為，而是再自然不過的事，甚至從未思考過這麼做的理由。日式表達敬意的方式已經深深融入他的生活。」

「在日本高中時期，每次上場打擊前都要向主審致意，這是基本的禮貌。」陳傑憲表示。這項在日本棒球界視為理所當然的禮儀，卻在今日的國際賽場上顯得格外突出。

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回顧2012年，陳傑憲雖然在最後一年的夏季甲子園預賽止步第二輪，但他在日本求學期間所學到的精神，如今都成為他帶領中華隊的重要養分。「永不放棄的精神，以及團隊凝聚力的重要性，這些都是在日本學到最寶貴的經驗。」陳傑憲說。

昨日比賽雖然落敗，但中華隊在東京巨蛋依然獲得大批台灣球迷熱情支持，外野席不時傳來整齊的應援曲和吶喊聲。對此，陳傑憲感動地表示，「這是我第四次來東京巨蛋比賽，卻是第一次看到這麼多台灣球迷特地來日本支持我們，真的非常感謝。」

面對今日對美國隊的關鍵一戰，陳傑憲展現出隊長的堅定態度，「我已經告訴隊友們，昨天的比賽已經結束了，我們要放下失利，全力準備下一戰。」這位兼具實力與精神的隊長，將用他在日本學到的全力拚搏精神，帶領中華隊挑戰世界強權。

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