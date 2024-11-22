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避免變練投！NBA全明星賽大改版　4隊爭決賽資格類似街頭鬥牛

▲NBA明星賽，柯瑞、詹姆斯、恩比德、安戴托昆波。（圖／CFP）

▲近年NBA全明星賽淪為飆分大賽，今年賽制將有大變革。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

明年的NBA全明星賽將在灣區登場，為了避免今年東、西區兩隊合計狂轟397分，淪為「練投」大賽的局面重演，聯盟預計大改賽制，改成4隊單淘汰賽的形式，兩兩對戰爭取決賽資格，準決賽的目標得分為40分，決賽則是25分，加快比賽節奏，呈現出類似街頭鬥牛的風格。

根據《ESPN》的報導，4隊單淘汰制的全明星賽將在明年首次亮相，聯盟考慮讓3支由8位全明星組成的隊伍，加上新秀挑戰賽的勝者參加全明星賽。4隊先兩兩進行準決賽，例如球隊1交手球隊3、球隊2交手球隊4，目標得分40分，贏球的進入最終決賽，決賽的目標得分下修到25分。

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▲NBA明星賽，柯瑞、詹姆斯、恩比德、安戴托昆波。（圖／CFP）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／CFP）

NBA球隊高層、教練和球員在過去6個月，持續與聯盟官員討論新的全明星賽概念，包括在7月的拉斯維加斯夏季聯賽中進行廣泛會談。消息來源表示，為全明星賽尋找一條新穎且有創意的道路，這種節奏快速的4隊錦標賽形式的比賽，吸引了各方的關注。

NBA 對全新的賽制有著明確的期望，他們想要的是節奏快速、類似街頭鬥牛風格的比賽。

▲NBA明星賽，柯瑞、詹姆斯、恩比德、安戴托昆波。（圖／CFP）

▲七六人一哥恩比德。（圖／CFP）

本季的全明星賽預計明年2月17日在勇士主場大通中心舉行，灣區天王柯瑞(Stephen Curry)與多名全明星球員一起對今年賽事提出建議。

▲▼女神射約內斯庫連進7球，讓柯瑞備感壓力。（圖／CFP）

▲▼三分球王與球后首次對決，柯瑞以29分力壓約內斯庫的26分。（圖／CFP）

▲▼三分球王與球后首次對決，柯瑞以29分力壓約內斯庫的26分。（圖／CFP）

柯瑞在今年的全明星賽與WNBA神射約內斯庫(Sabrina Ionescu)，展開史上首見的「三分球王、球后夢幻對決」，約內斯庫率先登場連進7球，她與今年NBA三分球大賽冠軍里拉德(Damian Lillard)一樣都拿下26分，給了柯瑞極大壓力，不過「咖哩大神」最終仍以29分勝出。

消息來源說，柯瑞與約內斯庫正在討論新版本的「三分對決」，包括邀請其他NBA和WNBA球員加入，如加上昔日「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)和印第安納狂熱超級新秀克拉克(Caitlin Clark)，進行2對2的比賽。

關鍵字： NBANBA全明星賽勇士柯瑞

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