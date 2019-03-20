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柯瑞Q3三分5投4中飆22分　柯爾享受看秀：他是表演家

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▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)前役才從「後場」命中不可思議的61呎超遠三分，20日背靠背作客灰狼，不僅沒有疲態反倒更準，上場33分鐘就以逼近6成的命中率飆了36分，第3節還上演「個人秀」，單節三分5投4中攻下22分，幫助灣區大軍甩開狼群的糾纏，以117比107取勝，主帥柯爾(Steve Kerr)大讚愛徒就像一位表演家，看他打球總是很賞心悅目。

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儘管灣區5巨頭之一、禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)持續因為右腳痠痛缺陣，勇士20日仍靠著「浪花兄弟」合砍64分、12顆三分彈，以117比107收拾灰狼隊。一哥柯瑞手感燙到著火，上場33分鐘就以21投12中飆出全場最高的36分、5助攻和3籃板，外帶2抄截，三分球更是14投8中，外線命中率高達5成71

柯瑞首節連續助攻給搭檔湯普森(Klay Thompson)和魯尼(Kevon Looney)大秀爆扣美技，「浪花弟」首節5投全部命中掃下15分；第3節換柯瑞上演飆分秀，他不僅單節砍進4顆三分球，反手上籃、轉身急停砍中距離也難不倒他，一人單節狂掃22分，勇士第3節最後4分鐘的14分都由他一人包辦，拉開16分領先。

談到「咖哩」第3節威猛的表現，勇士主帥柯爾表示，「柯瑞就是柯瑞，他一直都是這樣，他非常享受比賽，他是一個表演家，他喜歡上演一場秀，以自己的技術和性格去感染觀眾，每晚看他打球都很賞心悅目，他為比賽帶來亮點，真的很不可思議。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞柯爾
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