台灣首位！通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎 。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

體育中心／綜合報導

首位獲得中華棒協認證的女性裁判劉柏君，20日成為第一位獲得國際奧會女性與運動獎的台灣人，除了長期致力推動女子棒球，她也是勵馨基金會的專案經理與社工，幫助弱勢婦女。她在紐約聯合國總部領獎後，也在個人臉書寫道，「要三振性別歧視並不容易，相信大家都知道，當女性擔任領導位置，我們不能只是夠好，而是必須更優秀才行，感恩獲此殊榮，我將以投身社會服務為使命。」

劉柏君是首位在臺灣全國性賽事執法的女性主審，特殊的體育經歷讓她成為2017年十大傑出女青年，以台灣民間信仰為拍攝背景的《通靈少女》，該戲劇的原型人物仙姑「索非亞」正是她，她也榮登2018年《富比士》國際體壇最具影響力女性(The Most Powerful Women in International Sports )榜單上的第19名。

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▲劉柏君。（圖／中信兄弟提供）

劉柏君20日再度締造另一項「台灣第一人」的殊榮，她在紐約聯合國總部獲頒國際奧會女性與運動獎。她在個人臉書發表長篇的感言，對一路支持她的父母、鼓勵她成為專業裁判並贊助她第一套護具的紐約洋基隊、曾3度送她到美國職業裁判學校受訓的通德興業All Star董事長陳前芳，還有與她一起推動女子棒球的富邦基金會董事長陳藹玲等人表達深深的感謝。

劉柏君提到，她也是勵馨基金會的專案經理與社工，「我們服務受暴婦女、性侵受害者等，願我繼續與弱勢站在一起，透過運動能幫助她們，使女性能明白自己的潛能並掌握自己的人生。幫助一個女孩就是幫助一個家庭，讓我們一起努力讓這個世界更好。」她說，即使只是接近我們理想世界的一小步也要盡力去做，這就是運動、這就是奧林匹克精神。

▲通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎 。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）