詹皇傷沒好未坐板凳觀戰　華頓不清楚一哥的行程：期待他歸隊

▲詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)季中曾因左鼠蹊部傷勢連休了17戰，20日作客公鹿的比賽，再度因為「舊傷」掛免戰牌，但他並沒有出現在板凳席觀戰，引起了關注，對此主帥華頓(Luke Walton)透露，直到比賽開打前，「詹皇」都還在休息室接受治療，目前沒有讓當家頭牌提前「關機」的打算。

湖人20日到密爾瓦基踢館，雙方的當家一哥都沒有上陣，但公鹿還是靠著米德爾頓(Khris Middleton)飆出30分、10籃板，除了史奈爾(Tony Snell)之外，其他4位先發合砍95分之下，以115比101賞給紫金軍團4連敗。

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這一戰是詹姆斯近3戰缺席的第2場比賽，休戰的原因是他的「舊傷」左鼠蹊部痠痛。西區目前已有4支球隊太陽、獨行俠、灰熊和鵜鶘確定無緣季後賽，目前排在第11名的湖人，在輸掉這一戰後，與第8名快艇之間的勝差來到10.5場，而他們本季只剩最後11場比賽，恐成為下一支被淘汰的隊伍。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

不過主帥華頓仍強調，目前還沒有讓詹姆斯就此「關機」的打算，「當他在場上時，我們是一支更出色的隊伍，因此我們很期待他再次回到場上。」值得一提的是，有湖人記者發現，「詹皇」此役並沒有出現在板凳席上觀戰，因此向華頓詢問了此事。

華頓說，「直到我們離開休息室到場上的那一刻，他都還在那接受治療。」湖人主帥顯然也不知道當家一哥的「行程」，不過湖人記者古恩(Kyle Goon)表示，賽後確實在球員通道看到「詹皇」離開了球場。

▲華頓還沒有打算讓詹姆斯提前關機。（圖／達志影像／美聯社）