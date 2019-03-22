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浪花弟點名季後賽首輪想對快艇　湯普森：想留在灣區附近

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▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士20日以117比107宰殺灰狼後，繼續以48勝22敗、0.5場勝差領先金塊，占據西區龍頭位置，同區5到8名競爭激烈，「老八」不斷在變動，6到8名的馬刺、快艇和雷霆之間甚至暫時沒有勝場差；不過神射湯普森(Klay Thompson)內心已有理想的季後賽首輪對手，那就是距離灣區不遠的洛杉磯快艇。

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勇士本季歷經了一哥柯瑞(Stephen Curry)因鼠蹊部傷勢連11場高掛免戰牌，還有格林(Draymond Green)與杜蘭特(Kevin Durant)的內鬨風波，在1月迎回上季阿基里斯腱撕裂而報銷的新援卡森斯(DeMarcus Cousins)，5巨頭合體完成，持續以「些微」的差距領先勁敵金塊，占據西區第一位。

西區5到8名競爭非常激烈，第6名的馬刺與第5名的爵士只有0.5場勝差，6到8名的馬刺、快艇和雷霆之間甚至沒有勝差，因此季後賽首輪的對戰組合還不明朗。

▲勇士湯普森。（圖／路透）

▲勇士湯普森。（圖／路透）

但勇士神射湯普森21日被隨隊記者麥迪納(Mark Medina)問到，是否有偏好的季後賽首輪對手，「浪花弟」點名了快艇，理由也非常簡單，「我希望能待在灣區附近，洛杉磯會是個好地方，因為你不需要長途旅行。

話雖如此，湯普森還是強調，「但你不能太在意這件事，如果你想贏得總冠軍，就必須與最強的球隊對決。」

湯普森最近才達成了一項里程碑，他在14日作客強敵火箭一役，單季三分進球總數突破了200大關，這是他連續第7季至少命中200顆三分，成為繼搭檔柯瑞之後，NBA史上第2位完成這項壯舉的球員，顯現出灣區後場雙槍穩定又可怕的外線火力。

▲勇士湯普森。（圖／路透）

▲勇士湯普森。（圖／路透）

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關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森
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