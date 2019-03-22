被嘴綠罵「賤人」杜蘭特有疙瘩　傑克森：大大影響KD決定

▲格林(右)說如果杜蘭特(左)繼續留隊，勇士就能繼續奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連2季總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)已表明，要在下一份合約中儘可能賺更多錢，他今夏的動向備受矚目。與杜蘭特私下也是朋友的前NBA球星傑克森(Stephen Jackson)，近日在節目上公開表示，格林(Draymond Green)季初與KD爭吵時罵對方是「賤人」，恐在這位明星長人心中留下疙瘩，「那次的爭吵將會大大影響KD的決定。」

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雖然衛冕軍勇士看起來已走過季初的內鬨風波，往3連霸之路邁進，格林近日也對杜蘭特未來是走是留，發表非常豁達的看法，「他現在還是我們的一員，不管今年夏天發生什麼事，不管他做什麼，他會離開就會離開，會留下就會留下。但只要他在這裡，我們就能贏得另一座總冠軍。」

生涯曾為灣區軍團打過179場比賽的前NBA球星傑克森，私下和杜蘭特也是朋友，近日他在節目上被問到這位連2屆總決賽MVP的未來動向時直言，「沒有人知道，我也和他聊過好幾次，但我不知道。」他認同格林對KD去留的態度，「如果你留隊，我們會再拿下總冠軍，如果你離開，那我們就面對處理它。」

▲格林與杜蘭特爆出內鬨風波。（圖／達志影像／美聯社）

至於若是勇士本季能完成3連霸，是否會增加杜蘭特留隊意願，傑克森則回答，「我唯一能說的就是他想要錢，他值得獲得很多錢，他也專注於賺錢。現在他煩惱著怎麼再拿下一座總冠軍，但他也專注在錢上面。」他笑說，不管勇士能否衛冕，杜蘭特都能得到很多錢，「因此這並不重要，我只是儘可能說真話。」

傑克森也提到，去年11月杜蘭特與格林因一次進攻選擇引起爭執，這件事肯定會影響KD今夏的決定，「你不能罵我賤人然後要我忘記，你可以放下它往前邁進，以專業的態度面對自己的工作，但在你的內心深處，這就是你對我真正的看法。」

「我知道KD一定會想這件事，那次的爭吵會大大影響他的決定，不可能你說了那個字，但其實你是無意的。」

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

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