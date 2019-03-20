運動雲

> >

林書豪登NBA官網談季中轉隊挑戰　「真的有太多要學」

ETtoday運動雲

▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在林書豪加盟暴龍之前，他已經效力過7支球隊，適應一座新城市和新隊友，並不是陌生的事，但本季是他9年生涯以來，首度在「季中」轉隊，甚至在簽約當天就上場打了25分鐘，他接受NBA官網專訪時坦言，這是很大的改變，「我從來就沒有在季中去到一支新球隊，所以我必須快速適應，真的有太多要學習。

請繼續往下閱讀...

上個月14日，林書豪飛抵加拿大與暴龍簽約當天，就披上全新的17號戰袍上陣，他的首秀獲得多倫多球迷起立鼓掌，單場繳出8分、5助攻和5籃板不錯的表現，球隊也以129比120取勝；「豪小子」透露從紐約飛到加拿大觀戰的林媽媽，非常享受那場比賽，兩人賽後也開心合影。

林書豪來到暴龍的第一天，就完美融入了由當家主控羅瑞(Kyle Lowry)主導的賽前儀式，沒有像另一位新援小賈索(Marc Gasol)剛入隊時呆萌地站在一旁，這得歸功於「豪小子」在發展聯盟的隊友射手格林(Danny Green)的「指導」。

林書豪生涯至今，在同一支球隊最長也僅待2季，熟悉新環境對他來說不是新鮮事，但季中轉換東家則是頭一次，他近日接受NBA官網訪問時直言，「這是很大的改變，我從來都沒有在季中去到一支新球隊，所以我必須快速適應，最大的挑戰是，真的有太多要學。」

▲林書豪與羅瑞。（圖／CFP）

▲暴龍主控羅瑞幫助林書豪融入球隊。（圖／CFP）

暴龍生涯前7戰，林書豪一度陷入三分連17投不進的低潮，至今出賽13場，也僅繳出場均8.4分、2.5助攻，場均命中率從老鷹時期的4成66慘跌到3成9，三分命中率更只有1成84。

不過在在教練團、隊友的協助下，他已逐漸找到融入球隊的方法，前役對尼克的比賽，他攻下全隊最高的20分；另一位新援、生涯首度離開發跡地曼菲斯的小賈索則先發上陣，繳出12分、11籃板的雙十數據。

林書豪說，羅瑞是一位很棒的團隊球員和領袖，和他一起打球非常輕鬆；格林則是球隊非常需要的「聲音」，這兩人對他融入球隊有很大的幫助。

不管是過去10年灰熊的招牌球星小賈索，或曾掀起「林來瘋」卻面臨各種起伏的林書豪，都具備經驗，同時在場上都是很無私的好隊友，去年夏天才來到多倫多的射手格林認為，這兩位新隊友適應地很好，「就好像我們從來沒錯過任何一個節拍一般。」

▲暴龍格林。（圖／CFP）

▲格林。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父秒看暈 網放大一看笑噴：所謂六根清淨...

推薦閱讀

Kobe挺湖人追AD　認同送走球哥等3潛力小將：再見掰掰

詹皇傷沒好未坐板凳觀戰　華頓不清楚一哥的行程：期待他歸隊

柯瑞Q3三分5投4中飆22分　柯爾享受看秀：他是表演家

台灣首位！通靈少女本尊劉柏君獲國際奧會女性與運動獎

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

桃猿吉祥物偷襲熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

中職／劉保佑不看好第6隊　賠到脫褲沒有企業要進來

中職／桃猿賣大王沒賺錢　澄清湖一場7百人嚇跑劉保佑

楚特延長合約12年4億3千萬美元　比哈波還威猛

建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇　皮爾斯的理由「很現實」

讀者回應

﻿

最新新聞

1邱丹請教學長　陽耀勳講話最有趣

2富邦票房想要再成長！蔡承儒：要靠戰績

3一朗4局下被換下場　兩打席1保送

4孫楊哀悼杜敬謙：願天堂沒有傷痛

5光芒新秀洛爾獲6年2400萬續約

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2桃猿吉祥物熊抱　蔡英文一臉驚訝

3不看好職棒第6隊　劉保佑：賠到脫褲

4桃猿賣大王沒賺錢　劉保佑：觀眾不進場

5楚特延長合約12年4億3千萬美元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

味全龍主場在新竹？　林智堅：老天爺冥冥中安排

味全龍加盟前先拜碼頭　魏應充25日與4球團會面

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366