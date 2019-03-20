林書豪登NBA官網談季中轉隊挑戰　「真的有太多要學」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在林書豪加盟暴龍之前，他已經效力過7支球隊，適應一座新城市和新隊友，並不是陌生的事，但本季是他9年生涯以來，首度在「季中」轉隊，甚至在簽約當天就上場打了25分鐘，他接受NBA官網專訪時坦言，這是很大的改變，「我從來就沒有在季中去到一支新球隊，所以我必須快速適應，真的有太多要學習。」

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上個月14日，林書豪飛抵加拿大與暴龍簽約當天，就披上全新的17號戰袍上陣，他的首秀獲得多倫多球迷起立鼓掌，單場繳出8分、5助攻和5籃板不錯的表現，球隊也以129比120取勝；「豪小子」透露從紐約飛到加拿大觀戰的林媽媽，非常享受那場比賽，兩人賽後也開心合影。

林書豪來到暴龍的第一天，就完美融入了由當家主控羅瑞(Kyle Lowry)主導的賽前儀式，沒有像另一位新援小賈索(Marc Gasol)剛入隊時呆萌地站在一旁，這得歸功於「豪小子」在發展聯盟的隊友射手格林(Danny Green)的「指導」。

林書豪生涯至今，在同一支球隊最長也僅待2季，熟悉新環境對他來說不是新鮮事，但季中轉換東家則是頭一次，他近日接受NBA官網訪問時直言，「這是很大的改變，我從來都沒有在季中去到一支新球隊，所以我必須快速適應，最大的挑戰是，真的有太多要學。」

▲暴龍主控羅瑞幫助林書豪融入球隊。（圖／CFP）

暴龍生涯前7戰，林書豪一度陷入三分連17投不進的低潮，至今出賽13場，也僅繳出場均8.4分、2.5助攻，場均命中率從老鷹時期的4成66慘跌到3成9，三分命中率更只有1成84。

不過在在教練團、隊友的協助下，他已逐漸找到融入球隊的方法，前役對尼克的比賽，他攻下全隊最高的20分；另一位新援、生涯首度離開發跡地曼菲斯的小賈索則先發上陣，繳出12分、11籃板的雙十數據。

林書豪說，羅瑞是一位很棒的團隊球員和領袖，和他一起打球非常輕鬆；格林則是球隊非常需要的「聲音」，這兩人對他融入球隊有很大的幫助。

不管是過去10年灰熊的招牌球星小賈索，或曾掀起「林來瘋」卻面臨各種起伏的林書豪，都具備經驗，同時在場上都是很無私的好隊友，去年夏天才來到多倫多的射手格林認為，這兩位新隊友適應地很好，「就好像我們從來沒錯過任何一個節拍一般。」

▲格林。（圖／CFP）