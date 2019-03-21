林書豪拿6分板凳上聽雷納德指導　衛少轟42+11逼出OT還是輸

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍21日作客明星周過後14戰輸了9場的雷霆，前役攻下20分的林書豪，整場只打了15分鐘，5投2中貢獻6分、1籃板。暴龍一度在第3節拉開20分差，卻在末節被打出32對18的反擊遭逼平，雙方打入延長賽。雷霆在最後決勝的5分鐘大熄火，多倫多當家王牌雷納德(Kawhi Leonard)率隊拉出9比0攻勢，終場以123比114取勝，也讓衛斯布魯克(Russell Westbrook)單場猛轟42分、11籃板的雙十數據化為烏有。

雷霆賽前為生涯15季都不曾離隊的柯里森(Nick Collison)舉行球衣退休儀式，前任一哥杜蘭特(Kevin Durant)也放下與前隊友的「恩怨」到場，向他很尊敬的前輩柯里森致敬。

暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)前役傷到右腳踝，回歸後馬上又進入傷兵名單，無緣作客雷霆，由范弗利特(Fred VanVleet)頂替先發控球，不過多倫多此戰也迎回被禁賽3場的禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)。

前一戰重拾手感的林書豪，此役直到首節最後1分58秒才接替格林(Danny Green)上陣，上場僅36秒就在右側底線接到「好夥伴」、前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)的助攻，果斷出手命中20呎跳投，隨後又站上罰球線兩罰俱中，不到2分鐘拿下4分。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

「解禁」的伊巴卡則在首節最後13.6秒成功封阻試圖上籃搶分的施洛德(Dennis Schroder)，暴龍迅速展開反擊，鮑威爾(Norman Powell)把球送到籃下，阿努諾比(OG Anunoby)輕鬆爆扣得分，暴龍帶著39比31、8分領先進入次節。

暴龍首節團隊命中率超過7成，送出10次助攻，三分球更是8投5中，面對聯盟防守第4強的雷霆，單節灌進了39分。多倫多次節開局不到3分鐘，就將分差擴大到雙位數，當家得分手雷納德面對雷霆二哥喬治(Paul George)的防守，轉身跳投得手，將比分改寫為46比36。

隨後范弗利特也飆進一顆23呎三分球，雙方來到11分差。值得一提的是，鏡頭還拍到平常很省話的雷納德，次節中段在板凳上和林書豪說話，他指著場上似乎在說明著什麼。

雖然衛斯布魯克上半場掃下全隊最高的16分，雷霆次節打完仍以55比63落後。暴龍第3節持續拉開比分，小賈索(Marc Gasol)和格林開局就攜手砍了3記外線，逐步將領先擴大到78比58、20分差。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

上半場拿下4分的林書豪，第3節最後2分19秒回到場上並沒有再添分數；他直到末節還剩10分17秒，才靠著切入到籃下取分，但他接下來2次三分出手都落空，此役他上場15分鐘，攻下6分、1籃板。

雷霆末持續追趕分數，最後5分57秒，憑藉「衛少」的急停三分追到92比100，但暴龍主力前鋒西亞卡姆隨即挺身滅火，先是上籃得手，再與格林搭配「空中接力」爆扣，要回雙位數領先。

末節最後40.9秒，在喬治連砍2顆三分彈之下，把比分逼近到108比110；最後4.8秒，「衛少」切到籃下放進追平的兩分，比賽戲劇性地重回原點。但雷霆在最後決勝的5分鐘大熄火，暴龍在雷納德連拿5分帶領下，拉出一波9比0攻勢，終場以123比114取勝。

暴龍此役先發5人得分都上雙，西亞卡姆掃下33分、13籃板和6助攻；范弗利特拿下23分、6助攻；雷納德繳出22分、10籃板和6助攻；格林10投6中拿下17分，包括5顆三分球。雷霆則以「衛少」轟下42分、11籃板和6助攻最佳，三分球10投5中；喬治貢獻19分、6助攻。

▲暴龍西亞卡姆。（圖／CFP）