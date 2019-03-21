Kobe看好塞爾提克總決賽威脅勇士？　老大點出衛冕軍獨特優勢

▲湖人傳奇布萊恩。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

近5個賽季以來，衛冕軍勇士稱霸了聯盟，很多人好奇是什麼讓他們如此致命，除了擁有「星光閃閃」的陣容，紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)認為是灣區軍團的「打球方式」讓他們占有獨特優勢，「勇士打球有目的性，他們知道如何瓦解防守，他們擁有經驗。」

過去4季3度奪冠的勇士，本季將挑戰3連霸偉業，聯盟前一支能連3季登頂的隊伍，得追溯到2000-02年的湖人。灣區大軍除了擁有柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)這對有可能是史上最強的後場組合，兩人連7季三分進球數都飆破200顆，還有另一位MVP等級的巨星杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮。

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除了豪華陣容之外，到底是什麼讓勇士如此致命？曾5度奪得總冠軍的湖人傳奇布萊恩指出，關鍵在於灣區軍團的「打球方式」，「我認為勇士打球很有目的性，很多球隊打著很隨性的籃球，只是盲目地傳球，有投籃機會就出手。但勇士打球有目的性，他們知道如何瓦解防守，他們擁有經驗。」

▲湖人過去的OK連線。（圖／達志影像／美聯社）

「黑曼巴」特別點名過去2季皆奪下總決賽MVP的杜蘭特，「他是一名能改變比賽的球員，他有身材和能在最後時刻攻擊籃框的能力。」

談到今年可能的總決賽對戰組合，還有自己比較欣賞的球隊時，布萊恩對勇士的表現印象深刻，不過他也提到，「你會發現火箭也在做這些事了，他們也開始學會如何操控對手的防守，並掌控比賽的節奏。」

而在東區的部分，「老大」則點名近8戰拿下5勝、暫居東區第5的綠衫軍塞爾提克，「如果比賽很膠著，厄文(Kyrie Irving)會是對手的大麻煩。」

▲杜蘭特(右)與厄文(左)。（圖／CFP）