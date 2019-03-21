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有人辛苦存錢來看你！　Kobe不屑大咖球星輪休：能走就要打

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▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳奇布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在82場例行賽中適度「輪休」調配陣中主力球星的體能，已不是馬刺的「專利」，暴龍為了保護從聖城挖來的巨星雷納德(Kawhi Leonard)，也貫徹了不讓他打「背靠背」比賽的策略，但紫金一哥布萊恩(Kobe Bryant)無法認同讓大咖球星輪休，他表示有些球迷很努力存錢才能來看比賽，「因此如果你可以走路，那就上場比賽。」

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湖人幾乎確定將連6季無緣季後賽，如果沒有意外的話，目前以31勝40敗排在西區第11的紫金軍團，例行賽僅剩最後11場，但與第8名的雷霆有10.5場勝差，將是下一支被淘汰的隊伍；在重返季後賽的希望破滅後，洛城近來曾讓季中遭逢鼠蹊部傷勢的一哥詹姆斯(LeBron James)輪休。

不過前任紫金一哥布萊恩對現在聯盟超級巨星紛紛「輪休」的現象，相當不以為然，他強調要是自己的話，絕對不會選擇「輪休」，「不，我唯一一次休戰是因為我連走路都不行。」他說，生涯的每個賽季都過得非常快，「因此你會想確保自己不會錯過任何時刻。

▲▼布萊恩把當年喬丹給過他的建議，同樣送給詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩不認同大咖球星輪休。（圖／達志影像／美聯社）

布萊恩提到，他不願輪休還有另一個重要考量，「另一部分就是觀眾席上有孩子跟全家人一起來看球，這可能會是他們唯一一次能見到你的機會。他們存了自己辛苦賺來的錢來看你比賽，所以如果你可以走路，就上場比賽吧。

不過有球迷認為，布萊恩就是因為在2012-13賽季過度負荷，才會釀成阿基里斯腱撕裂的悲劇。在他遭逢阿基里斯腱撕重傷前，當時已經34歲的他，連7場上場時間都超過41分鐘，甚至有2戰高達48分鐘，只為了率隊擠進季後賽，他的傳奇生涯也就此急速走下坡，復出後又接連受重傷，最終在2016年高掛球鞋。

▲詹姆斯賽後擁抱雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯近期曾輪休。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 湖人布萊恩詹姆斯
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