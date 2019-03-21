波波獻馬刺GDP簽名戰袍送別　韋德假動作晃暈對手秀單手神拋

▲熱火老將韋德感謝馬刺主帥波波維奇為他準備的禮物。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

韋德(Dwyane Wade)的告別之旅，21日來到黑衫軍主場AT&T中心，馬刺不僅準備了1分半鐘的致敬影片，主帥波波維奇(Gregg Popovich)更獻上「GDP」連線的簽名戰袍，兩人熱情相擁；「閃電俠」也以場上表現來「回報」聖城，末節最後1分23秒，他連續的假動作晃暈艾德里奇(Lamarcus Aldridge)，轉了一圈單手拋進穩住戰局的兩分。

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This Dwyane Wade lefty bank shot is wild. pic.twitter.com/QQ5AScAQGD — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2019年3月21日

韋德21日率熱火到聖城作客，兩隊2013、2014年曾連續在總決賽碰頭廝殺，各拿下1座總冠軍。在「閃電俠」的生涯即將落幕之際，馬刺特別為他準備1分半鐘的致敬影片，主帥波波維奇還送上一個禮物盒，裡面裝著黑衫軍偉大組合「GDP」的簽名球衣。

San Antonio, you showed up & showed out for @DwyaneWade tonight! pic.twitter.com/olk2h5dD6Z — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2019年3月21日

賽前波波維奇談到這位可敬的對手，他說韋德之所以是聯盟的看板人物，不僅因為他的打球方式，總是全力以赴，為勝利而戰，在場上態度兇悍，「同時他也有著很美好的微笑，還有對這世界和社區深刻的理解。」

熱火這一戰在上半場就拉開62比47、15分領先，但馬刺一度靠著新任領袖艾德里奇末節最後8分35秒連下6分，將比數逼近到95比100。韋德終場前2分28秒回到場上，領到一次技術犯規，艾德里奇執行罰球，進一步把分差縮小到3分，但「閃電俠」隨即帶球到罰球線附近，連續假動作騙過艾德里奇，一個轉身單手拋進兩分，再把領先擴大到5分。

▲熱火老將韋德感謝馬刺主帥波波維奇為他準備的禮物。（圖／達志影像／美聯社）

最後9.2秒，韋德還抄走馬刺主將迪羅臣(DeMar DeRozan)的球，3分落後的黑衫軍只能祭出犯規戰術凍結時間，最終逆轉未果，熱火以110比105帶走勝利，也終結了黑衫軍的9連勝。

此役上場20分鐘，攻下11分、2籃板的韋德，賽後將腳上的戰靴脫起來簽名，走向球員通道時，獲得聖城球迷熱情簇擁，大批球迷拿著這位37歲老將的球衣要簽名，不斷呼喊他的名字，瞬間成了他個人的「簽名會」，最後他將此戰的球鞋送給了一名小男孩。

韋德賽後在個人IG曬出禮物「開箱照」，直呼收到鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利(Manu Ginobili)和帕克(Tony Parker)的簽名戰袍太酷了，「謝謝馬刺隊和球迷為我準備的禮物和熱烈的歡迎！波波教練真的太好了...謝謝你們給我這3件名人堂球星的球衣。」