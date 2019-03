波波獻馬刺GDP簽名戰袍送別　韋德假動作晃暈對手秀單手神拋

▲熱火老將韋德感謝馬刺主帥波波維奇為他準備的禮物。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

韋德(Dwyane Wade)的告別之旅,21日來到黑衫軍主場AT&T中心,馬刺不僅準備了1分半鐘的致敬影片,主帥波波維奇(Gregg Popovich)更獻上「GDP」連線的簽名戰袍,兩人熱情相擁;「閃電俠」也以場上表現來「回報」聖城,末節最後1分23秒,他連續的假動作晃暈艾德里奇(Lamarcus Aldridge),轉了一圈單手拋進穩住戰局的兩分。

This Dwyane Wade lefty bank shot is wild. pic.twitter.com/QQ5AScAQGD

韋德21日率熱火到聖城作客,兩隊2013、2014年曾連續在總決賽碰頭廝殺,各拿下1座總冠軍。在「閃電俠」的生涯即將落幕之際,馬刺特別為他準備1分半鐘的致敬影片,主帥波波維奇還送上一個禮物盒,裡面裝著黑衫軍偉大組合「GDP」的簽名球衣。

San Antonio, you showed up & showed out for @DwyaneWade tonight! pic.twitter.com/olk2h5dD6Z