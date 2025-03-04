巴特勒與柯瑞絕配堪比浪花兄弟？　他上場勇士8勝1敗

"Jimmy Butler has upgraded Golden State significantly... Him getting to the free throw line has taken a lot of the pressure off Steph Curry... He benefits Steph almost as much as Klay Thompson did."



— Stephen A. Smith ????️



(via @GetUpESPN)pic.twitter.com/ZWVNGDSWoY — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士自上個月交易網羅巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績一路飆升，在他上場的9場比賽中取得8勝1敗的佳績。《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）表示，巴特勒與柯瑞（Stephen Curry）的搭配令人驚喜，他甚至認為巴特勒對柯瑞的幫助，幾乎可與昔日的「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）相提並論。

巴特勒來到灣區後的9場比賽，場均能砍16分、5.4助攻和5.4籃板，外帶1.2抄截，但他的貢獻遠超帳面數據，他讓天王柯瑞得到了喘息空間，帶來防守強度，關鍵時刻也能挺身而出，他與柯瑞幾乎一拍即合，這讓《ESPN》名嘴史密斯感到驚訝。

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▲巴特勒（右）與柯瑞（左）是絕配？（圖／達志影像／美聯社）

「巴特勒絕對是一個令人驚喜的補強。我們都知道他具備強大的單打能力，特別是在季後賽時。但我原本沒想到，他與柯瑞的搭配會如此契合。在一種截然不同的方式下，他對柯瑞的幫助幾乎可與湯普森相提並論。這讓我相當驚訝，而且是個令人愉快的驚喜。」

史密斯說，「我不能否認，巴特勒顯著提升了勇士隊的整體實力。其中最值得注意的一點，就是他擅長製造罰球機會。我印象中他場均能獲得約9.3次罰球，這對柯瑞來說至關重要，因為這能讓他不必頻繁離場休息。」

▲巴特勒（右）入隊後，勇士戰績狂飆。（圖／達志影像／美聯社）

勇士今（4）日戰勝黃蜂後，爬上了西區第6，儘管戰績明顯提升，主帥柯爾（Steve Kerr）賽後仍指出球隊在進攻端仍有調整空間，特別是在如何讓巴特勒完全融入體系的部分。他認為，勇士要讓巴特勒發揮最大價值，關鍵在於保持球的流動性，避免進攻停滯。

「當球運轉流暢時，他的表現會達到最佳狀態。」柯爾表示。勇士過去幾次奪冠的關鍵要素之一，就是流暢的傳導，而巴特勒的打法能夠完美融入這一體系。「如果球隊能夠在幾次傳球後才將球交到巴特勒手上，他幾乎變得無法阻擋，因為這樣的進攻模式能夠讓他更有效地攻擊防守，並為隊友創造機會。」

▲巴特勒在攻防兩端都有極大影響力。（圖／達志影像／美聯社）

雖然勇士仍在適應巴特勒的打法，柯爾強調，這位球星能夠迅速融入球隊並非偶然。他的防守、組織與關鍵得分能力，都與柯瑞及格林（Draymond Green）形成了強大的互補效果，「他與柯瑞、格林的搭配非常理想，這點已經開始展現出來。」

隨著球隊逐漸調整戰術，巴特勒的作用將會更加明顯，而勇士也有望憑藉這套新陣容，在本季爭奪總冠軍。