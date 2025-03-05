獨行俠從爭冠熱門到崩盤僅2個月　成湖人穩住西區前3推手

▲獨行俠把頭牌唐西奇送到湖人，湖人目前已爬上西區第2。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠去年才闖入睽違13年的總冠軍賽，並在休賽季網羅神射湯普森（Klay Thompson）組成3巨頭，一切卻在聖誕大戰後變了調，如今頭牌唐西奇（Luka Doncic）已被交易到湖人，厄文（Kyrie Irving）又宣告報銷，爭冠希望徹底破滅，達拉斯還成了幫助湖人穩住西區前3名的最大推手。

本季原本充滿奪冠希望的獨行俠，卻迎來一場徹底的災難。從聖誕節前的19勝10敗、高居西區第4，到如今戰績僅32勝30敗，球隊在短短兩個月內經歷了傷病、交易與陣容瓦解，從爭冠熱門淪為季後賽邊緣球隊。

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▲湯普森希望成為獨行俠爭冠最後拼圖，兩位搭檔卻1個被交易，另1個報銷。（圖／路透）

在唐西奇聖誕大戰對灰狼的比賽小腿受傷後，開啟了獨行俠的「惡夢之路」，年輕的主戰中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）因傷無限期缺陣，唐西奇遭震撼交易，加福德（Daniel Gafford）與剛交易來的明星長人戴維斯（Anthony Davis）接連倒下，現在連後場核心厄文都撕裂左膝前十字韌帶，賽季提前報銷。

《ClutchPoints》記者阿瑟立（Tomer Azarly）感嘆，「這對獨行俠來說是徹底的重擊，簡直是地獄般的賽季。」

▲獨行俠後場王牌厄文本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

《Forbes》記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）則直呼，「獨行俠從原本的總決賽競爭者，變成了幫助湖人穩住西區前3的最大推手，這真的太不真實了。」

獨行俠現在必須在傷兵滿營的情況下苦撐完這個賽季，他們目前僅領先西區第11的太陽3.5場勝差，若無法穩住戰績，甚至可能無緣附加賽。