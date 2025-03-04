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湖人沒戴維斯防守竟更強！　剩餘賽程聯盟「第3難打」成考驗

▲▼戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人近期展現強大競爭力，在送走當家長人戴維斯（Anthony Davis）後，防守反而比之前更出色，根據統計，本季有AD的42場比賽，湖人的防守效率值為116.2，沒有AD的17場則為109.7。紫金大軍已衝上西區第2，不過剩餘23場對手的平均勝率高達5成40，是全聯盟第3難打的賽程，真正的考驗才要到來。

湖人近15場的防守效率值為107.2，高居全聯盟第1，更令人驚訝的是，本季在5屆最佳防守陣容成員、3屆阻攻王戴維斯不在陣中時，紫金軍團的防守表現不僅沒退步還有所提升。據《StatMuse》的統計，湖人本季沒有AD的17場比賽，防守效率值109.7，更勝有AD的42場比賽的防守效率值116.2。

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▲▼戴維斯日前重返湖人主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人送走戴維斯，防守表現依舊強悍。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的趨勢讓外界開始思考，湖人是否已經找到了新的防守體系， 美國媒體《ClutchPoints》指出，關鍵在於范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）等球員的防守貢獻。他們在場上積極補位，提升外圍壓迫性，彌補了戴維斯不在時的護框缺口，讓湖人維持強悍的防守強度。

在3日的洛城內戰中，湖人以108比102擊敗快艇，戰績提升至38勝21敗，正式登上西區第2的位置，不過接下來才是決定湖人季後賽排名的關鍵時刻。根據《Tankathon》的統計，湖人剩餘23場對手的平均勝率高達5成40，是全聯盟第3艱難的賽程。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人最近衝上西區第2。（圖／達志影像／美聯社）

湖人即將迎來一連串強敵，包括尼克、塞爾提克、公鹿和金塊等，此外，他們還有兩場對決西區龍頭雷霆的硬仗，這些比賽都將直接影響湖人在西區的最終排名。值得關注的是，4月10日唐西奇（Luka Dončić）將回到達拉斯挑戰前東家獨行俠，這場焦點之戰預計將是決定湖人季後賽排名的關鍵戰役之一。

這段「魔鬼賽程」將成為檢驗湖人真正實力的試煉場，也可能決定他們能否穩固西區前2，還是被擠回附加賽區。因此儘管目前戰績出色，總教練瑞迪克（JJ Redick）仍保持謹慎態度，強調首要目標是直接晉級季後賽，而不是落入附加賽範圍。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

「我只想進季後賽，不想打附加賽。在確保晉級前，我不會去考慮排名的問題。」瑞迪克在接受《Lakers Nation》採訪時如此說道。

過去兩個賽季，湖人都是透過附加賽才驚險晉級季後賽。他們2023年曾以第7種子身份一路殺進西區決賽，但瑞迪克顯然不希望這種情況重演。今年，他的目標是讓湖人以前6種子的身份直接晉級，避免附加賽的風險，確保球隊能夠在進入季後賽後保持最佳狀態。

關鍵字： NBA湖人戴維斯瑞迪克

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