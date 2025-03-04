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「這場，我要定了」 HBL決賽週末登場　冠軍隊有「加碼」獎勵

▲▼HBL高中籃球甲級聯賽決賽3月8日至9日登場； 教育部體育署長鄭世忠出席記者會 。（圖／體育署提供）

▲HBL高中籃球甲級聯賽決賽3月8日至9日登場 。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽將於本週六（8日）和週日（9日）在台北小巨蛋迎來最終決戰。教育部體育署署長鄭世忠勉勵球員勇敢追夢，並呼籲支持HBL的觀眾們到場為選手加油，強調大家的努力與支持是賽事成功的關鍵。

▲▼HBL決賽賽程。（圖／體育署提供）

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▲HBL決賽賽程。（圖／體育署提供）

近期我國籃球在國際賽事中表現亮眼，於亞洲盃資格賽第三階段擊敗菲律賓，成功以分組第3的成績爭取外卡參賽資格。鄭世忠表示，體育署透過3級籃球銜接機制培育各年齡層的優秀運動員，讓他們站上國際舞台，並宣布本屆HBL冠軍隊有「加碼」獎勵，獲得到紐西蘭參加交流活動的資格。

本屆男子組方面，光復高中在去年尋求3連霸失利後，今年再度挑戰冠軍；南山高中上季經歷連續3年決賽鎩羽而歸後，成功逆轉光復高中，贏得隊史第8座冠軍；南湖高中在104學年度後，時隔8年再次挺進4強；松山高中則在教練葉韋喬帶領下，連續3年闖進4強。

▲▼HBL高中籃球甲級聯賽決賽3月8日至9日登場； 教育部體育署長鄭世忠出席記者會 。（圖／體育署提供）

▲教育部體育署長鄭世忠出席HBL決賽記者會 。（圖／體育署提供）

女子組方面，永仁高中、淡水商工、北一女中及陽明高中進入最後4強。永仁高中在複賽打出7連勝，重回4強陣容，目標劍指冠軍；淡水商工則以6勝1敗的戰績晉級4強；北一女上季全勝奪冠，贏得隊史的第2個總冠軍，本季尋求衛冕后座；陽明高中則連續第5年前進小巨蛋。

沒搶到門票的球迷，3月8日及3月9日季軍賽仍開放現場候補觀眾入場，或可鎖定152台的民視台灣台，透過Hami Video的HBL專區及愛爾達電視，線上同步觀賞HBL總決賽，為支持的球隊加油。

關鍵字： HBL高中籃球甲級聯賽

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