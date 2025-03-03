孫思堯僅打6場就遭日職籃Thank You　總經理曝解約原因

▲孫思堯遭日本職籃B3球隊金澤武士團Thank You 。（圖／取自金澤武士團官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

205公分中鋒孫思堯去年11月暫別台北台新戰神，轉戰日本職籃B3球隊金澤武士團，未料他僅出賽6場就在今（3）日被Thank You。球團宣布在雙方同意下解約，孫思堯已於2月28日退隊。總經理原島敬之表示，孫思堯很努力在適應全新的生活環境，但最終未能完全融入球隊的戰術體系，因而做出這個決定。

孫思堯曾是松山高中HBL奪冠班底，畢業後赴美就讀紐約理工學院，返台曾效力PLG桃園璞園領航猿、高雄鋼鐵人以及T1台中太陽，並多次入選中華隊參與瓊斯盃賽事。由於戰神本季內線「擁擠」，球團為了讓孫思堯穩定保持比賽節奏，去年11月與金澤武士團達成協議，讓他赴日發揮所長。

孫思堯當時充滿期待，他曾喊話，「我想藉此機會觀察日本球員的訓練方式，學習職業球團的專業度，找尋其成功的原因，並帶回寶貴經驗。」不過事與願違，他在僅打了6場共拿4分、12籃板、1助攻和1阻攻之下，就遭到金澤武士團Thank You，成為本季最快離隊的台灣旅外球員。

金澤武士團稱，在雙方同意下解除合約，孫思堯已於2月28日正式退隊。球團在3日下午3點 ，將孫思堯登錄至 B.LEAGUE自由球員交涉名單。

對於此次決定，金澤武士團總經理原島敬之表示，「這是孫思堯首次在日本職籃效力，他努力適應全新的生活環境，但最終未能完全融入球隊的戰術體系，因此做出了這項決定。儘管他的上場時間有限，但依然盡全力為球隊奮戰，我們對他的付出深表感謝，並祝福他未來的發展。」

金澤武士團也特別感謝孫思堯在訓練與比賽中展現的拚勁，不論是在籃下強硬對抗，還是積極學習日語與隊友建立良好溝通，皆展現出他的努力與堅持，「他在場上場下都全力以赴，抱持謙卑心態學習，展現出職業球員該有的態度。」