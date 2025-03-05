獨行俠徹底涼了？狠甩唐西奇後厄文報銷　韌帶撕裂恐傷停1年

So sad but it was the worst case scenario for Kyrie



Out for the year and this usually comes with a timeline of 9-12 months https://t.co/6iwvMZ0dDj — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠高層無情交易被視為「基石」的唐西奇（Luka Doncic）後惡運連連，換來的明星長人戴維斯（Anthony Davis）首秀就倒下，4日換後場王牌厄文（Kyrie Irving）扭傷左膝，經詳細檢查後，確認左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，宣告整季報銷，運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）預估他得休養9到12個月。

獨行俠4日出戰國王，首節最後2分35秒，厄文在一次突破切入籃下時，無明顯碰撞卻突然倒地，隨後痛苦地按著左膝長達數分鐘，表情顯得極為痛苦。他拒絕直接離場，選擇留在場上完成兩次罰球，就如同他已故的導師布萊恩（Kobe Bryant）一樣，畫面令人動容。

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▲獨行俠後場王牌厄文扭傷左膝被攙扶退場。（圖／達志影像／美聯社）

不過根據《ESPN》的最新消息，厄文左膝前十字韌帶撕裂，確定賽季報銷。運動醫學專家杰弗里斯指出，這種傷勢通常需要9到12個月才能復原。

這對獨行俠而言無疑是毀滅性的打擊，這位32歲全明星後衛本季表現出色，堪稱球隊最穩定的核心，他出賽50場，場均貢獻24.7分、4.8籃板、4.6助攻，並於2月再度入選NBA全明星賽，生涯第9次獲得此殊榮。

▲厄文左膝前十字韌帶撕裂，整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，厄文也是本賽季唯一一位能夠同時達到場均20分、三分命中率40%、罰球命中率90%的球員，這是他生涯第5次達成此壯舉，僅次勇士天王柯瑞（Stephen Curry）。

厄文的傷勢不僅影響球隊戰力，也可能對他的未來帶來變數。他目前與獨行俠簽下的3年1.26億美元合約還剩兩年，2025-26賽季擁有價值4300萬美元的球員選項，這次重傷可能會影響他的下一步選擇。

▲獨行俠王牌厄文遭受重大傷病。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠目前戰績32勝30敗，在西區僅排名第10，季後賽資格岌岌可危。球隊除了厄文，還有多名主力因傷缺陣，包括新援戴維斯，他在2月被交易至獨行俠後，只打了一場比賽便因內收肌拉傷缺陣至今。

幾名主將里夫利二世（Dereck Lively II）、加福德（Daniel Gafford）和馬丁（Caleb Martin）等也都因傷缺陣，讓球隊陣容更加捉襟見肘，前役替補後衛哈迪（Jaden Hardy）也在第3節中段扭傷右腳踝。