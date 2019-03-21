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本季三分出手907次超柯瑞紀錄　哈登：我是這幾年聯盟最強

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▲火箭哈登、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登自認是這幾年聯盟最強。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)21日作客灰熊，砍了9顆三分球狂轟57分，無奈球隊最終在延長賽1分飲恨；這是他本季第7度單場飆破50分，他先前還締造了連32場單場至少30分、歷史第2的紀錄，並在麥迪遜花園廣場猛飆61分，他近日受訪時自信表示，「我覺得我是聯盟這幾年的最佳球員。」

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賽季進入尾聲，上季年度MVP哈登持續以場均36.1分獨占得分王寶座，比第2名喬治(Paul George)的28.2分整整領先8.1分，他上個月還將連續得分30+場次推進到史上第2的32場；而他本季最狂的得分秀，則出現在1月24日作客尼克，整場猛砍61分，追平湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的紀錄，並列在麥迪遜花園廣場得到最高分的客隊球員。

另外哈登20日對老鷹一役，單季三分出手次數已達890次，目前則累計到907次，超越了勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)保持的886次聯盟紀錄。除了頻頻繳出鬼神數據，哈登還率季初落入低潮的火箭一路爬升到西區第3，很有機會衛冕年度MVP獎項，他近日受訪時被問到，是否認為自己是當今聯盟最佳球員？

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

對此哈登信心滿滿地回答，「是的，我覺得我是這幾年聯盟的最佳球員，我這麼說不是因為傲慢，而是我對自己有信心，我相信自己可以到場上以很多不同手段影響比賽。

值得一提的是，哈登場均36.1分，還有機會「逼近」喬丹(Michael Jordan)1987年締造的場均37分。對於是否想追逐這個紀錄，哈登則直言，「老實說，我還沒想過這件事。」他強調最重要的還是贏球，個人得分並不是重點，「當我們有人受傷或無法上陣，我就必須挺身砍35分、40分，幫助球隊贏球。現在我們全員健康，我得20分，我們就可以贏16分，這樣很棒。」

▲火箭哈登、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登(左)。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA火箭哈登
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