「過來人」喬治給雷納德祕密建議　大咖球星今夏恐跳過湖人

▲喬治透露他已經給雷納德建議 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

聯盟巨星之一雷納德(Kawhi Leonard)去年夏天被馬刺送到暴龍，今夏將是他生涯首度取得自由球員身分，與他有類似經歷的雷霆二哥喬治(Paul George)表示，他已經給「可愛」建議，但不願透露具體內容。外界猜測這位2014年總決賽MVP可能會返回家鄉洛城打球，但急需另一名大咖球星的湖人恐怕已經從搶人大戰中出局。

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2010年被「大鳥」柏德(Larry Bird)慧眼相中的喬治，在為溜馬效力7季後自請離隊，被交易到雷霆，雖然過去2年不斷傳出他有意返鄉效力湖人，但去年夏天他出乎眾人預料，在未與任何球隊會面之下，就以4年1.37億美金的價碼續留奧克拉荷馬。

《The Athletic》記者奧拉姆(Bill Oram)撰文指出，在喬治去年選擇直接「忽略」湖人後，不少專家開始認為，今夏其他大咖自由球員會追隨他的腳步。《Sporting News》記者迪夫尼(Sean Deveney)上周也曾報導，一位非暴龍的高層人士透露，湖人已經從雷納德爭奪戰中出局。

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

最近雷霆與暴龍3天內2度交手，喬治也藉機和處境與他類似的雷納德交流，「可愛」同樣在聖城度過7個賽季後請求轉隊，被送來寒冷的北國，當初暴龍與馬刺進行交易時，外界普遍認為這是很大的賭注，因為這位2014年總決賽MVP今夏將恢復自由身，且傳出他有意回到家鄉洛城打球。

不過暴龍本季打出超過50勝的好成績，球隊又在季中補進前灰熊招牌小賈索(Marc Gasol)，力拚在季後賽能走更遠，暴龍隊醫也幫助雷納德維持很不錯的健康狀態，獲得了他的信任，截至目前，雙方的合作還算愉快，只有天氣太冷讓「可愛」比較難適應。

喬治23日向多倫多的隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)表示，他已經和雷納德聊過自己上季去到一支新球隊，還有恢復自由球員身分時，是如何做決定，給了對方一些建議，但他對兩人的談話內容保密，「這是我們之間的祕密。」

▲雷納德。（圖／CFP）