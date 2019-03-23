運動雲

> >

「過來人」喬治給雷納德祕密建議　大咖球星今夏恐跳過湖人

ETtoday運動雲

▲雷霆喬治、暴龍雷納德 。（圖／CFP）

▲喬治透露他已經給雷納德建議 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

聯盟巨星之一雷納德(Kawhi Leonard)去年夏天被馬刺送到暴龍，今夏將是他生涯首度取得自由球員身分，與他有類似經歷的雷霆二哥喬治(Paul George)表示，他已經給「可愛」建議，但不願透露具體內容。外界猜測這位2014年總決賽MVP可能會返回家鄉洛城打球，但急需另一名大咖球星的湖人恐怕已經從搶人大戰中出局。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

2010年被「大鳥」柏德(Larry Bird)慧眼相中的喬治，在為溜馬效力7季後自請離隊，被交易到雷霆，雖然過去2年不斷傳出他有意返鄉效力湖人，但去年夏天他出乎眾人預料，在未與任何球隊會面之下，就以4年1.37億美金的價碼續留奧克拉荷馬。

《The Athletic》記者奧拉姆(Bill Oram)撰文指出，在喬治去年選擇直接「忽略」湖人後，不少專家開始認為，今夏其他大咖自由球員會追隨他的腳步。《Sporting News》記者迪夫尼(Sean Deveney)上周也曾報導，一位非暴龍的高層人士透露，湖人已經從雷納德爭奪戰中出局。

▲雷霆喬治、暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

最近雷霆與暴龍3天內2度交手，喬治也藉機和處境與他類似的雷納德交流，「可愛」同樣在聖城度過7個賽季後請求轉隊，被送來寒冷的北國，當初暴龍與馬刺進行交易時，外界普遍認為這是很大的賭注，因為這位2014年總決賽MVP今夏將恢復自由身，且傳出他有意回到家鄉洛城打球。

不過暴龍本季打出超過50勝的好成績，球隊又在季中補進前灰熊招牌小賈索(Marc Gasol)，力拚在季後賽能走更遠，暴龍隊醫也幫助雷納德維持很不錯的健康狀態，獲得了他的信任，截至目前，雙方的合作還算愉快，只有天氣太冷讓「可愛」比較難適應。

喬治23日向多倫多的隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)表示，他已經和雷納德聊過自己上季去到一支新球隊，還有恢復自由球員身分時，是如何做決定，給了對方一些建議，但他對兩人的談話內容保密，「這是我們之間的祕密。」

▲暴龍林書豪、雷納德。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛雷霆喬治
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

雷納德誇暴龍隊醫「能信任」　主帥不滿他多次被打到沒罰球

哈登2場轟118分追平喬丹鎖定MVP？　丹東尼有防守他的妙招

衛少大三元但喬治才是關鍵！　PG砍三分再背後搧雷納德火鍋

林書豪製造進攻犯規能力獲暴龍記者大讚　羅瑞缺陣他卻打更少

熱門新聞

沒有生孩子　「某大姐」福島弓子與鈴木一朗愛相隨24年

多圖／隔著螢幕「聞髮香」　中職啦啦隊正妹懶人包　　　

中職／李茲、羅里奇開幕戰對決！猿獅先發陣容出爐

鈴木一朗返西雅圖　全日空致敬安排「51號」登機門

林書豪製造進攻犯規能力獲暴龍記者大讚　羅瑞缺陣他卻打更少

中職／鷹俠開幕戰開球　馮勝賢否認：他自己要來

讀者回應

﻿

最新新聞

1吳彥侖領義守射垮台師老四驚奇

2謝玉娟：以為會哭但很想笑

3觀李茲　劉育辰：變化球不如韓職

4UBA／義守爆冷台師大　首闖冠軍

5陽岱鋼狀況回溫　熱身賽再開轟

熱門新聞

1沒有產子　鈴木一朗與愛妻相隨24年

2多圖／中職啦啦隊正妹懶人包　　　

3猿獅開幕戰今登場！先發陣容出爐

4全日空為鈴木一朗安排51號登機門

5豪製造進攻犯規能力獲暴龍記者大讚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

再見朗神！　日媒：鈴木一朗賽後宣布退休

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366