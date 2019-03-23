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雷納德誇暴龍隊醫「能信任」　主帥不滿他多次被打到沒罰球

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▲雷霆喬治、暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)上季因為與馬刺隊醫產生歧見，最終與培育他7年的黑衫軍分道揚鑣。新東家暴龍貫徹讓他在「背靠背」的比賽中輪休的策略，避免他左腿股四頭肌傷勢復發，「可愛」在23日賽後表達了他對多倫多醫療團隊的信任，「他們確保我的狀態取得進步而不是退步。」

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暴龍3天內2度與西區勁敵雷霆交手，當家得分手雷納德2戰合計上場78分鐘，23日在主場的比賽，他甚至打滿了決勝節，單節獨得20分，可惜沒能率隊要回領先，終場以109比116落敗；談到自己這2場的出賽時間，「可愛」表示他完全沒怨言。

這位2屆年度最佳防守球員上季遭逢了左腿股四頭肌傷勢，整季僅出賽9場，與老東家馬刺隊醫意見不合，最後雙方不歡而散，下了豪賭送走前一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)換他入隊的暴龍，本季對他的身體狀況相當小心翼翼，厲行讓他在「背靠背」的比賽中輪休的策略。

▲暴龍林書豪、雷納德。（圖／CFP）

▲雷納德。（圖／CFP，下同）

被問到與新東家暴龍隊醫的關係，雷納德直言，「這非常重要，你必須為你能信任的人打球，同時他們能夠知道你的感受。」談到自己本季在「背靠背」賽事中輪休，他則強調，「不僅是為了讓我保持活力而休息，這也是確保我上季的傷勢不會復發，他們在確保讓我的狀態保持進步而不是退步上做得很好。」

此役雷納德打了36分鐘，23投12中攻下37分、6籃板和4助攻，三分球5投4中，罰球則是10投9中。不過主帥納斯(Nick Nurse)認為他此役獲得10次罰球機會根本不夠，「這可能會是他本季的紀錄，但老實說，他原本可以再獲得10次罰球。他被打到很多次，他在比賽時不斷被對手打到，我認為他確實被打到了。

▲暴龍雷納德；雷霆衛斯布魯克。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛馬刺迪羅臣
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