衛少大三元但喬治才是關鍵！　PG砍三分再背後搧雷納德火鍋

▲雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去14戰苦吞10敗的雷霆，急需一勝來爭取最佳排名，23日作客東區強權暴龍，直到第3節最後5分半鐘還落後13分，但二哥喬治(Paul George)與隊友攜手連飆5記外線扭轉了局面，他末節又砍進2顆關鍵三分，並從多倫多王牌雷納德(Kawhi Leonard)背後搧鍋，繳出28分、6籃板和5助攻，外帶2抄截、1火鍋攻守俱佳的表現，率隊以116比109逆轉取勝。

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前役雷霆靠著一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)轟下42分、11籃板逼出延長賽，卻在決勝的5分鐘大熄火，最終功虧一簣。23日再度與暴龍交手，從開賽就一路落後，但下半場他們有效提升防守強度，在第3節最後5分13秒展開大逆襲，從喬治砍進一顆27呎三分球開始，展開20比4的大逆襲，反超前3分。

喬治決勝節開局雖然連2記跳投失手，還被抓了一次進攻犯規，但他在最後8分16秒先是送出一次助攻，隨後接到「衛少」助攻拔起來就砍進一記外線，再從雷納德背後賞了對方一記火鍋，隨後連送2次助攻，並命中個人單場第5顆三分球，帶動一波10比2攻勢，將領先擴大到101比91，奠定了勝基。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

喬治末節包辦了10分，終場以17投9中繳出28分、6籃板和5助攻，外帶2抄截、1火鍋攻守俱佳的表現，三分球更是10投5中，下半場的幾記外線都相當關鍵。而一哥衛斯布魯克則拿下個人單季第28度大三元，貢獻18分、13助攻和12籃板，但他單場20投僅6中，命中率僅3成並不理想。

雷霆收下這一勝後，暫時以43勝30敗爬上西區第5，但與第6名的快艇之間並沒有勝差，第8名的馬刺也僅落後他們1場勝差，要爭取以最佳名次進入季後賽，接下來仍必須全力搶勝。

▲雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

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