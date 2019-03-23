林書豪製造進攻犯規能力獲暴龍記者大讚　羅瑞缺陣他卻打更少

▲林書豪。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)連2場傷停，頂替先發的范弗利特(Fred VanVleet)2戰合計打了76分鐘，回到板凳的林書豪則在19日對尼克飆出20分後，近2場上場時間都在15分鐘以下，發揮空間相當受限，不過23日對雷霆一役，他末節成功製造喬治(Paul George)進攻犯規，阻止對手3打1攻勢，獲暴龍記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)讚賞。

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暴龍此役僅用9人輪替上陣，頂替羅瑞先發的范弗利特首節打滿12分鐘，2次出手都把握住拿下6分，林書豪直到次節才登場，他上場17秒就果斷切入禁區上籃取分，還走到裁判身邊要犯規，並在此節還剩8分28秒在弧頂砍進三分球，迅速攻下5分。

林書豪第3節僅打了2分39秒，他回到場上時暴龍還保有79比72、7分領先，但隨後雷霆連砍了3顆三分球扭轉了戰局，多倫多反倒陷入3分落後。林書豪末節前4分27秒繼續留在場上，他僅出手1次被施洛德(Dennis Schroder)蓋火鍋，不過他在防守端仍舊很拚命。

末節最後9分32秒，林書豪成功製造此役飆出5顆三分的雷霆二哥喬治進攻犯規，阻止了對手的3打1攻勢，暴龍隨隊記者雷溫柏格在推特上大讚，「沒有很多球員比林書豪會製造進攻犯規，我的意思是，暴龍有2位（羅瑞和小賈索(Marc Gasol)），但真的不多，這個進攻犯規很關鍵。」

不過在19日對尼克飆出暴龍生涯新高的20分後，林書豪這2戰上場時間都很受限，分別只有15分鐘、14分鐘。此役上半場3投2中得5分後，下半場僅出手1次沒有分數進帳，前役他也只出手5次命中2球拿6分。在羅瑞右腳踝扭傷缺陣的這2戰中，「豪小子」的「存在感」銳減，前役的延長賽和這一戰決勝節的追分時刻，他都只能在板凳上觀戰。

而整場打了36分鐘的先發控球范弗利特下半場狀態不佳，7投僅1中，3次三分出手也都落空，整場只有8分進帳，但關鍵時刻主帥納斯(Nick Nurse)仍較信任他。暴龍此役在第3節後段被打出20比4的大逆襲，雷霆一舉扭轉了戰局，終場反以116比109帶走勝利。

▲暴龍范弗利特。（圖／CFP）

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