哈登2場轟118分追平喬丹鎖定MVP？　丹東尼有防守他的妙招

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

聯盟得分王哈登(James Harden)在23日對上馬刺一役，首節就狂掃27分，終場以34投19中轟下平生涯最高的61分，成為繼喬丹(Michael Jordan)和布萊恩(Kobe Bryant)之後，近50年來聯盟第3位2場攻得118分的球員，率隊以111比105取勝，隊友戈登(Eric Gordon)豪言「大鬍子」在這一戰過後已經鎖定年度MVP。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

繼前役作客灰熊攻下57分，哈登23日又上演飆分秀，光是首節就以10投7中拿下27分；末節進行到最後6分半鐘，火箭還落後5分，「大鬍子」連砍了3顆三分一舉將比數反超為103比102，隨後又連下4分，決勝節單節獨得15分，最終率隊以111比105取勝，繼續占據西區第3。

哈登上場37分鐘就狂掃61分、7籃板，單場還飆進9顆三分球，這是他第3度單場飆破60分，與貝勒(Elgin Baylor)並列史上第4，前3名分別是張伯倫(Wilt Chamberlain)的32場、布萊恩(Kobe Bryant)的6場和喬丹(Michael Jordan)的4場。同時「大鬍子」近2戰轟了118分，成為近50年來第3位2場攻得118分的球員。

前兩位是喬丹和布萊恩，「大帝」曾在1990年3月28日到30日(當地時間)，2戰分別攻得69分和49分；湖人傳奇「老大」則是在2006年1月20日到22日，2場拿下37分和81分。另外，哈登也是現役第3位單季得分突破2500的球員，來到2517分；現役球員中，僅有他的2位前雷霆隊友曾辦到過，杜蘭特(Kevin Durant)在2013-14賽季得到2593分、衛斯布魯克(Russell Westbrook)在2016-17賽季攻下2558分。

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社，下同）

哈登繳出鬼神數據後，賽後還繼續留在健身房苦練，他的隊友射手戈登(Eric Gordon)讚嘆道，「在今天過後，他已經鎖定MVP獎項，他整場比賽保持的專注度，真的很特別。」主帥丹東尼(Mike D'Anton)被問到誰可以防守哈登，則幽默表示，「就是我，我可以讓他坐在板凳上，就是這樣。」

哈登本季已經2度締造「連2場都至少拿50分」，成為張伯倫後首位達成此紀錄的球員；另外單場61分也是單一球員史上對馬刺得到的最高分。