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林書豪下半場坐板凳　暴龍敗給黃蜂藍柏的48呎壓哨Logo Shot

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▲暴龍雷納德、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德(左)對位黃蜂藍柏(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍25日在主場出戰黃蜂，右腳踝扭傷休了2場的主控羅瑞(Kyle Lowry)重回先發，暴龍第3節遭對手單節10顆三分襲擊，一度遭反超14分；儘管當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)最後45.3秒砍進超前比數的中距離跳投，回頭又賞了黃蜂一哥沃克(Kemba Walker)一鍋，最終仍因夏洛特替補後衛藍柏(Jeremy Lamb)命中不可思議的48呎壓哨「Logo Shot」，而以114比115飲恨。

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暴龍開賽就開啟外線砲火，內線長人小賈索(Marc Gasol)、西亞卡姆(Pascal Siakam)連續2顆三分彈，率隊拉出一波8比0攻勢，西亞卡姆首節前5分多鐘就掃下9分、2助攻，暴龍一度在格林(Danny Green)最後4分55秒命中急停跳投後，拉開22比11、11分領先。

▲黃蜂沃克。（圖／CFP）

▲黃蜂一哥沃克。（圖／CFP）

與東區老八熱火之間有2.5場勝差，必須全力搶勝來爭取季後賽席次的黃蜂，靠著一哥沃克在首節終場了前2分22秒砍進一顆三分球，隨後又把握住5罰的機會，在首節結束前將分差縮小為27比32。過去2戰上場時間都在15分鐘以下的林書豪，則在首節最後2分01秒才替補上陣，出手急停跳投不進，不過他成功攔阻了想在籃下取分的赫南高梅茲(Willy Hernangmez)，賞了對方一鍋。

林書豪次節開局並沒有繼續留在場上，被羅瑞替換下場。羅瑞與前2場暫代先發控球的范弗利特(Fred VanVleet)一起在場上，帶領第2陣容出擊。范弗利特開局1分多鐘就送出助攻給羅瑞砍外線，自己則在2分鐘內拿下4分，暴龍一度又拉開8分差。

▲▼暴龍，林書豪。（圖／路透社）

▲林書豪。（圖／路透社）

不過黃蜂前鋒布里奇斯(Miles Bridges)切入爆扣還以顏色，替補控衛葛拉罕(Devonte' Graham)連拿4分並送出2次助攻，作客的黃蜂在長人卡明斯基(Frank Kaminsky)次節還剩6分51秒砍進一記26呎三分球後，反倒取得46比41、5分超前。

隨後沃克與威廉斯(Marvin Williams)連續跳投命中，一度將比分差擴大到51比43、反超前8分。暴龍當家得分手雷納德和禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)跳出來止血，上半場最後4分04秒，林書豪助攻給伊巴卡完成爆扣，暴龍又將分差縮小到49比51。

「可愛」則與黃蜂替補長人赫南高梅茲互飆三分，上半場打完，暴龍以57比58暫時落後。黃蜂第3節下起三分雨，從一哥沃克開局砍進那顆26呎三分開始，單節三分球16投10中，23歲小將貝肯(Dwayne Bacon)、替補後衛藍柏、長人赫南高梅茲全都跳出來飆外線，將領先擴大到95比83、12分。

暴龍替補前鋒鮑威爾(Norman Powell)末節開局連下7分，把差距縮小到7分，但黃蜂很快又憑藉連續2次扣籃和蒙克(Malik Monk)的三分球，再次將領先拉大到12分。比賽最後7分40秒，范弗利特連砍2記外線，隨後格林連送助攻，讓西亞卡姆和雷納德接連上演爆扣，帶動一波12比0反擊，在終場前4分11秒追到108比109僅落後1分。

雙方最後2分32秒2度戰成平手，最後1分05秒，格林賞了藍柏一鍋，暴龍連續抓下2記防守籃板，終場前45.3秒，雷納德右側中距離跳投命中，並蓋了黃蜂一哥沃克一鍋，讓暴龍保有114比112、2分領先。最後4.3秒，黃蜂喊出暫停佈署最後一擊，范弗利特刻意犯規消磨時間。

比賽只剩最後3.1秒，藍柏接到球後並沒有拿穩，倉促出手竟砍一顆48呎的救命壓哨三分，這記「Logo Shot」讓黃蜂反以115比114再次逆轉獲勝。

前2節僅出賽6分鐘，出手1次沒有分數進帳，送出1助攻另有一記火鍋的林書豪，下半場完全沒登場，只能在板凳上看球隊落敗。暴龍此役有6人得分上雙，雷納德攻下28分、9籃板最佳；西亞卡姆拿23分、7籃板和5助攻。黃蜂單場則飆了18顆三分球，以貝肯砍進5顆三分得到20分最高；一哥沃克貢獻15分、13助攻和8籃版。

▲暴龍雷納德、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德(右)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子黃蜂
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