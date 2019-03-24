Kobe稱湖人OK連線能贏5星勇士　巔峰俠客能像後衛一樣奔跑

▲湖人OK連線。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季補進卡森斯(DeMarcus Cousins)組成豪華5星陣容的勇士，將挑戰成為繼2000-02年的湖人後，首支完成3連霸的隊伍。最近紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)被問到，若是當年OK連線領軍的湖人，與現在的5星勇士進行7戰4勝制的季後賽，誰能勝出？「老大」表示很難比較，但還是對自己比較有信心。

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「我會說我們會贏，重點在於能否以自己的意志或球風來影響對手，我們能否好好轉移球，讓比賽的節奏慢下來；或勇士能掌控比賽節奏，以他們的投射能力和球的流動來控制節奏。」布萊恩如此說道。

布萊恩坦言，要說「OK連線」時期的湖人，還是由當今頭牌柯瑞(Stephen Curry)領軍、本季也要挑戰3連霸的勇士，誰能取得最後的勝利，實在是個很難回答的問題，但他提到巔峰時期的搭檔「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)還能像個後衛一樣跑動，非常具有殺傷力，因此他還是比較看好當時的湖人隊。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

值得一提的是，「俠客」去年12月受訪時也談到相關的話題，當時他潑了勇士冷水，直言灣區軍團根本無法與3連霸時期的湖人相比，「我認為我們能輕鬆贏得勝利，或許其他人會有不同的看法，勇士也會有不一樣的想法，但2001年那支湖人隊是史上最強隊伍之一。」

歐尼爾說，「我們在季後賽締造了15勝1敗，我們本來甚至能以16戰全勝之姿奪冠，但艾佛森(Allen Iverson)從魯伊(Tyronn Lue)的身上跨過去，帶走了一勝。」

除了比較兩支不同時代的強權，布萊恩也在訪談中自曝，曾在2010年夏天打電話招攬當時恢復自由身的「德國坦克」諾威斯基(Dirk Nowitzki)，「我打給他說，『Dirk，聽著，我知道你不會離開達拉斯，我了解，但我還是想打這通電話，你覺得怎麼樣？』」結果就如布萊恩預料的，諾威斯基沒有接受他的邀請，「兄弟，你說的沒錯，我和你是一樣的人，你知道我不會離開的。」

▲卡森斯(中)本季也加入勇士陣營。（圖／達志影像／美聯社）