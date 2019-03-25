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本來得養傷6個月？　詹皇承諾：相信我！湖人的詛咒不會持續

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▲詹姆斯要球迷相信，湖人的詛咒不會持續太久。（圖／翻攝自Facebook／kingjames）

▲詹姆斯要球迷相信，湖人的詛咒不會持續太久。（圖／翻攝自Facebook／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

即使去年夏天排除萬難挖來聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)，湖人本季依舊沒打破魔咒，受主將接連傷病拖累，連6季無緣季後賽。雖然失望，但洛城一哥詹姆斯(LeBron James)在社群媒體上回覆留言，向球迷信心喊話，「相信我！我保證湖人的詛咒不會持續太久！」

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湖人一度在聖誕大戰擊落衛冕軍勇士後，竄升西區第4名，該戰卻折損了一哥詹姆斯，他遭逢了惱人的鼠蹊部傷勢，近來網路上流傳了一張截圖，上面是協助他克服傷勢的物理治療師茱柏特(Karen Joubert)在個人IG的發文，「我希望你們能知道他的傷勢有多嚴重，還有他忍受了多大的痛苦。他僅花了6周就回到場上，本來應該要花6個月的時間。

茱柏特在文中表示，詹姆斯不想讓湖人球迷失望，默默承受了一切。在「詹皇」因鼠蹊部拉傷連休17戰的期間，湖人僅拿下6勝11敗，跌到了西區第9，明星周過後仍不見起色，最終在23日以106比111敗給籃網後，確定連6季無緣季後賽。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP，下同）

湖人還要多久才能「復興」，成了失望的洛城球迷心中最大的疑問，還有人認為紫金軍團陷入了「魔咒」當中，更有專家「唱衰」在雷霆二哥喬治(Paul George)去年夏天選擇忽略這支西區豪門後，今夏大咖的自由球員恐集體「跳過」湖人。

不過詹姆斯沒有失去信心，他25日在個人IG發文向湖人迷承諾，「相信我！我保證湖人的詛咒不會持續太久！我發誓，馬拉松還在繼續！」雖然他沒有講明自己實踐承諾需要多久的時間，但不少球迷期待「詹皇」下個賽季就能率隊打破遭拒於季後賽的魔咒。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James
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