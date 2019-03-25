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勇士慘輸35分後柯瑞回歸拿26+9　衛冕軍退活塞重返西區龍頭

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▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞(右)。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士前役在一哥柯瑞(Stephen Curry)輪休之下，意外在甲骨文球場以91比126、35分差慘輸給早已無緣季後賽的獨行俠，讓出了西區龍頭寶座。25日「背靠背」面對活塞總算扳回顏面，「咖哩」砍進5顆三分球貢獻26分、9籃板，湯普森(Klay Thompson)火力復甦也掃下24分，終場以121比114取勝，加上金塊敗給溜馬，灣區大軍以0.5場勝差回到西區第一。

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勇士前一天在灣區主場外線大失靈，全隊只命中4顆三分球，一哥柯瑞休戰，後場另一位主力射手湯普森完全不在狀況內，整場13投僅4中只有8分進帳，杜蘭特(Kevin Durant)雖攻下全隊最高的25分，但三分球也是8投全部落空，最後狂輸給獨行俠35分。

儘管如此，主帥柯爾(Steve Kerr)仍堅持把主力戰將的健康擺第一，一哥柯瑞輪休1場25日回歸出戰活塞，換禁區猛將卡森斯(DeMarcus Cousins)休戰，柯爾已表明為了保護上季遭逢阿基里斯腱重傷的「表弟」，接下來會繼續讓他在「背靠背」比賽中輪休。

柯瑞此役回歸狀態相當不錯，開賽就連砍2顆三分球連下8分，活塞則有葛瑞芬(Blake Griffin)和卓拉蒙德(Andre Drummond)聯手搶分，讓戰局陷入拉鋸，首節打完，衛冕軍僅以29比28、1分領先。

柯瑞次節沒能再添分數，僅送出2次助攻，不過搭檔湯普森連續跳投命中，單節獨得了10分，率隊打出34對21的攻勢，上半場結束後，拉開63比49、14分領先。「咖哩」第3節也連投帶罰掃下10分，魯尼(Kevon Looney)第3節終了前16.6秒補籃得手，將雙方分差擴大到97比77、20分差。

比賽早早就進入垃圾時間，勇士最終在團隊命中率超過6成，柯瑞和湯普森合砍了9記外線轟下50分帶領下，以121比114輕取活塞，重新爬回西區龍頭寶座，與金塊之間有0.5場勝差。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞(中)。（圖／路透）

關鍵字： 勇士柯瑞湯普森活塞
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