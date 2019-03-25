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湖人已有華頓「繼任」人選？　沃神爆：認真考慮奇德

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▲公鹿隊主帥基德(Jason Kidd)。(圖／達志影像／美聯社)

▲奇德。(圖／達志影像／美聯社)

記者游郁香／綜合報導

湖人連6季遭拒於季後賽門外，主帥華頓(Luke Walton)成了眾矢之的，《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)這個月初曾披露，聯盟教練群普遍都認為，這位38歲少帥將在本季結束後被炒；美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)25日進一步報導，一旦華頓遭開除，奇德(Jason Kidd)會是紫金軍團認真考慮的繼任人選之一。

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「大三元製造機」奇德2014年6月接掌公鹿兵符，將當家一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)打造成兼具控球技巧的長人，但他在執掌密爾瓦基兵符進入第4季不久便遭到開除。「字母哥」曾公開將自己能取得成功歸功於恩師奇德，「他信任我，讓我掌控球權，他每天都不斷激勵我，是他讓我變得優秀，拒絕當平庸的人。」

《ESPN》名記者史皮爾斯(Marc J. Spears)近日報導，奇德的母校加州大學柏克萊分校有意找他擔任總教練，但消息來源表示，這位名人堂球星仍對重返NBA執教很感興趣，因此暫時不會回到校園。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲本季曾傳出詹姆斯陣營希望球隊開除華頓。（圖／達志影像／美聯社）

「沃神」隨後也在推特上披露，「消息來源告訴《ESPN》，一旦華頓被開除，奇德將是湖人會認真考慮的主帥人選，他暫時不會追求加州大學主帥一職。」奇德帶領公鹿期間，繳出139勝152敗，曾在2014-15賽季和2016-17賽季率隊闖入季後賽。

雖然湖人應該會讓華頓帶完這個賽季，但據《紐約時報》名記者史坦得到的消息，聯盟教練群普遍都認為，幾乎可以肯定，華頓將在本季結束後「被炒魷魚」。

《NBC體育》也曾指出，洛城總裁魔術強森(Magic Johnson)對華頓的攻防體系很不滿，一哥詹姆斯(LeBron James)的陣營也希望湖人能開除這位38歲主帥。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇奇德
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