杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

杜克大學怪物新人威廉森(Zion Williamson)在25日出戰中佛羅里達大學一役，攻下32分、11籃板和4助攻，與隊友貝瑞特(RJ Barrett)攜手率隊以77比76驚險闖入NCAA甜蜜16強；威廉森近2戰狂轟了57分，成為繼2007年的杜蘭特(Kevin Durant)之後，首位在前2場NCAA錦標賽達成此紀錄的大一新人。

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威廉森被視為今年NBA選秀會的狀元大熱門，上個月他在比賽才開打33秒時，就「踩破」腳上的PG 2.5球鞋因而扭傷，連湖人一哥詹姆斯(LeBron James)都很關心他的傷勢，甚至Nike市值還因此蒸發超過300億台幣。

ZION AND-1 AND FOULS OUT TACKO FALL #MarchMadness pic.twitter.com/L0bW6ksXq1 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年3月24日

遭逢上個月的「意外」後，威廉森仍選擇復出，幫助杜克拿下ACC錦標賽冠軍，並奪得最有價值球員。這位杜克怪物在25日對中佛羅里達大學一役又有關鍵演出，最後45秒，杜克還以73比76落後3分，雖然他隨後錯失一記三分跳投，但終場前14秒，他大轉身殺到籃下，面對UCF超級長人佛爾硬是在失去重心前拋進兩分，還讓對方犯滿離場，並獲得加罰機會。

雖然威廉森加罰沒進，但隊友貝瑞特及時抓下進攻籃板還補進致勝球，杜克終場驚險以77比76挺進甜蜜16強。威廉森這2戰合計攻得57分，據美國《ESPN》的統計，他是繼2007年的杜蘭特後，首位在前2場NCAA錦標賽達成此紀錄的大一新人。

威廉森的表現獲得綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)的高度讚賞，「真理」在個人推特表示，這位杜克怪物已經是世界前50的籃球員了，甚至更好。