林書豪搧鍋成唯一亮點　黃蜂Jeremy壓哨致勝三分20年第2遠

▲黃蜂藍柏(右)命中超遠壓哨三分。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍25日在自家主場面對黃蜂來犯，林書豪只打了6分鐘，下半場遭到棄用，首節最後2.6秒，他搧了6呎11吋長人赫南高梅茲(Willy Hernangmez)一鍋，阻止對方上籃取分，成了個人整場唯一的「亮點」；同樣名叫Jeremy的黃蜂後衛藍柏(Jeremy Lamb)則成了大英雄，砍進20年來第2遠的壓哨致勝三分率隊1分絕殺暴龍。

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林書豪近3戰上場時間銳減，合計僅出賽35分鐘，25日面對前東家黃蜂一役，甚至僅獲得6分鐘的上場時間，創下去年12月6日對巫師，因為下背部緊繃打了4分鐘就退場後的單場新低，下半場完全坐在板凳上觀戰。在上場時間如此有限之下，他僅出手1次沒有得分，另有1助攻、1籃板和1火鍋。

此役暴龍迎回右腳踝痠痛的主控羅瑞(Kyle Lowry)，主帥納斯(Nick Nurse)一共啟用11名球員，雖然范弗利特(Fred VanVleet)回到板凳上，但他仍打了31分鐘，僅次於先發的西亞卡姆(Pascal Siakam)和王牌雷納德(Kawhi Leonard)，次節開局他也與羅瑞一起留在場上攜手搶分。

而林書豪直到首節最後2分01秒才替補上陣，出手急停跳投落空，但在籃下成功封阻黃蜂替補長人赫南高梅茲的上籃。他第2節開局沒能繼續留在場上，上半場還剩8分05秒才接替范弗利特上陣，打了4分鐘左右，抓下一記防守籃板，並將球輕巧拋給伊巴卡(Serge Ibaka)完成快攻爆扣，之後就沒再登場。

▲林書豪。（圖／CFP）

相較於林書豪下半場遭到棄用，他在黃蜂的前隊友、名字也叫Jeremy的藍柏，雖從板凳出發，但他在決勝節打了將近9分鐘，還命中了不可思議的48呎壓哨三分，硬是絕殺暴龍，讓雷納德最後45.3秒的中距離跳投，還有回過頭來蓋了夏洛特一哥沃克(Kemba Walker)一鍋的精彩表現化為烏有。

據美國《ESPN》的統計，藍柏的48呎壓哨致勝球，在這20年來，僅次於伊文斯(Tyreke Evans)在2010年12月29日對灰熊砍進的49呎壓哨致勝三分。暴龍記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)在推特上提到一個有趣的巧合，暴龍從灰熊挖來的明星中鋒小賈索(Marc Gasol)正好是這兩個驚天進球的「目擊者」。

談到藍柏明明第一時間球沒拿穩，還是在倉促出手之下命中超遠壓哨絕殺球，西亞卡姆無奈地說，「他投進了一記難度很高的投籃，我不知道怎樣我才能守得更好。沒錯，3月瘋。」

▲黃蜂藍柏率隊絕殺暴龍。（圖／CFP）