運動雲

> >

林書豪搧鍋成唯一亮點　黃蜂Jeremy壓哨致勝三分20年第2遠

ETtoday運動雲

▲林書豪、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲黃蜂藍柏(右)命中超遠壓哨三分。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍25日在自家主場面對黃蜂來犯，林書豪只打了6分鐘，下半場遭到棄用，首節最後2.6秒，他搧了6呎11吋長人赫南高梅茲(Willy Hernangmez)一鍋，阻止對方上籃取分，成了個人整場唯一的「亮點」；同樣名叫Jeremy的黃蜂後衛藍柏(Jeremy Lamb)則成了大英雄，砍進20年來第2遠的壓哨致勝三分率隊1分絕殺暴龍。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

林書豪近3戰上場時間銳減，合計僅出賽35分鐘，25日面對前東家黃蜂一役，甚至僅獲得6分鐘的上場時間，創下去年12月6日對巫師，因為下背部緊繃打了4分鐘就退場後的單場新低，下半場完全坐在板凳上觀戰。在上場時間如此有限之下，他僅出手1次沒有得分，另有1助攻、1籃板和1火鍋。

此役暴龍迎回右腳踝痠痛的主控羅瑞(Kyle Lowry)，主帥納斯(Nick Nurse)一共啟用11名球員，雖然范弗利特(Fred VanVleet)回到板凳上，但他仍打了31分鐘，僅次於先發的西亞卡姆(Pascal Siakam)和王牌雷納德(Kawhi Leonard)，次節開局他也與羅瑞一起留在場上攜手搶分。

而林書豪直到首節最後2分01秒才替補上陣，出手急停跳投落空，但在籃下成功封阻黃蜂替補長人赫南高梅茲的上籃。他第2節開局沒能繼續留在場上，上半場還剩8分05秒才接替范弗利特上陣，打了4分鐘左右，抓下一記防守籃板，並將球輕巧拋給伊巴卡(Serge Ibaka)完成快攻爆扣，之後就沒再登場。

▲林書豪、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

相較於林書豪下半場遭到棄用，他在黃蜂的前隊友、名字也叫Jeremy的藍柏，雖從板凳出發，但他在決勝節打了將近9分鐘，還命中了不可思議的48呎壓哨三分，硬是絕殺暴龍，讓雷納德最後45.3秒的中距離跳投，還有回過頭來蓋了夏洛特一哥沃克(Kemba Walker)一鍋的精彩表現化為烏有。

據美國《ESPN》的統計，藍柏的48呎壓哨致勝球，在這20年來，僅次於伊文斯(Tyreke Evans)在2010年12月29日對灰熊砍進的49呎壓哨致勝三分。暴龍記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)在推特上提到一個有趣的巧合，暴龍從灰熊挖來的明星中鋒小賈索(Marc Gasol)正好是這兩個驚天進球的「目擊者」。

談到藍柏明明第一時間球沒拿穩，還是在倉促出手之下命中超遠壓哨絕殺球，西亞卡姆無奈地說，「他投進了一記難度很高的投籃，我不知道怎樣我才能守得更好。沒錯，3月瘋。

▲林書豪、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲黃蜂藍柏率隊絕殺暴龍。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子黃蜂藍柏
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

本來得養傷6個月？　詹皇承諾：相信我！湖人的詛咒不會持續

勇士慘輸35分後柯瑞回歸拿26+9　衛冕軍退活塞重返西區龍頭

哈登僅打29分鐘砍6顆三分掃28分　火箭輕取鵜鶘連7季進季後賽

林書豪下半場坐板凳　暴龍敗給黃蜂藍柏的48呎壓哨Logo Shot

熱門新聞

中職／投1球就下班！官大元製造雙殺：不知道發生什麼事

超越火球男終結者　陳偉殷躍居大聯盟最高薪牛棚投手

中職／對決前隊友兒子敲二壘打　彭政閔：有好的開始

林書豪下半場坐板凳　暴龍敗給黃蜂藍柏的48呎壓哨Logo Shot

影／謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

中職／大師兄、官大元展老將價值　伯納：盡力讓智勝先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝淑薇男友溫柔哥的陪伴祕訣

2全大運聖火傳遞　陳彥博領軍出發

3韋蘭德讚延長合約是簽約趨勢

4黃蜂Jeremy壓哨致勝三分20年第2遠

5親口宣布引退就像死刑！周思齊

熱門新聞

1官大元製造雙殺：不知道發生什麼事

2超越火球男　陳偉殷成大聯盟最高薪牛棚

3敲前隊友兒子二壘安打　彭政閔

4豪下半場沒上　藍柏LogoShot退暴龍

5謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　 挫傷加車損無法完賽

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

桃猿7局狂拿5分逆轉　猿6比2退統一收下開幕戰勝利

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366