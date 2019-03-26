林書豪上場時間恐變更少？　暴龍與射手米克斯續約至本季結束

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在主控羅瑞(Kyle Lowry)回歸，第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)傷癒後迅速恢復狀況之下，林書豪前役對黃蜂上場時間銳減到僅6分鐘，下半場完全被晾在板凳上。《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)26日報導，暴龍將與「10天短約」已到期的射手米克斯(Jodie Meeks)續約到本季結束，恐進一步影響「豪小子」的上場時間。

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暴龍上個月為追求灰熊禁區塔柱小賈索(Marc Gasol)，一口氣送走了5名球員，包括場均上場時間達18.3分鐘的替補後衛萊特(Delon Wright)，加上當時後場另一名重要戰力范弗利特左手拇指受傷，除了找來林書豪，還與31歲射手米克斯簽下10天短約。

米克斯為暴龍打了2場比賽，分別是2月25日出戰魔術，他上場17分鐘，9投4中拿下10分、2籃板，三分球5投2中；27日面對綠衫軍塞爾提克一役，他僅出賽7分鐘，就以4投2中攻下5分、2籃板和1助攻，單場也命中一記三分。

暴龍隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)給米克斯很不錯的評價，他在推特上表示，這位31歲射手披多倫多戰袍2戰在三分外線合計8投3中，表現令人印象深刻，讓暴龍在板凳上多了一位可用的射手，且他可以參與季後賽。

▲暴龍與米克斯續約至本季結束。（圖／達志影像／美聯社）

不過這也可能讓近3場逐漸「邊緣化」的林書豪，處境更加艱難。21日和23日連續與雷霆交手時，雖然當家主控羅瑞因右腳踝傷勢缺陣，但「豪小子」2場上場時間都在15分鐘左右，延長賽和決勝時刻都只能在板凳上觀戰。

25日出戰前東家黃蜂，林書豪更因為羅瑞歸隊，范弗利特也上陣達31分鐘，讓擔任第二替補控衛的他上場時間被壓縮到只剩6分鐘，下半場遭到棄用。單場6分鐘的上場時間，是去年12月6日對巫師，他因為下背部緊繃打了4分鐘就退場後的個人新低。

米克斯生涯平均上場22.6分鐘，有9.3分、2.1籃板和1.1助攻的表現，三分命中率達到3成72。值得一提的是，他曾在2013-14賽季為湖人先發了70場，繳出場均15.7分、2.5籃板和1.8助攻，打出了生涯年，該季湖人前任一哥布萊恩(Kobe Bryant)從阿基里斯腱傷勢中回歸僅6戰又掛傷號，給了他發揮空間。