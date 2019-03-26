「閃電俠」坦承還能再打2、3年　韋德：但我想以這種方式離開

▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

13屆全明星後衛韋德(Dwyane Wade)的「最後一舞」告別之旅進入尾聲，他快如「閃電」的爆發力已逐年衰退，本季改當熱火第六人，仍有場均14.3分的高效表現，上個月還曾在對衛冕軍勇士時砍進壓哨致勝三分。他近日接受《The Athletic》專訪，坦承自己確實還能再打2、3年，「但我想以這種方式離開球場，我沒有任何遺憾。」

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手握3枚冠軍戒的韋德，即將在生涯第16季結束後告別賽場，勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)先前曾問這位保持良好狀態的37歲老將，「你確定你不要再打個幾季？」上個月28日出戰勇士時，「閃電俠」在熱火最後2分半鐘遭反超後，連砍2記外線拿下8分，包括一記壓哨致勝三分，率隊絕殺衛冕軍。

本季改當第六人的韋德，場均上場25.6分鐘，能攻下14.3分，場均三分命中率32.7%還創下生涯新高，他近日接受《The Athletic》訪問時不諱言，「我知道我還可以再打2年，特別是以目前我所扮演的角色，我肯定還可以再打2、3年。」

▲熱火韋德。（圖／路透）

「我身邊的人都希望我繼續打球，但我已經決定這是我的最終賽季，我想以這種方式離開球場，我沒有任何遺憾。」韋德直言，這種決定必須出自於自己，這是自己的事，「人們會因為一些自私的理由希望你繼續打下去，但沒有人真正了解你所面對的事。」

韋德說，即使到現在，大家還是常常對他說，希望他留在球場，「但你必須了解你自己，了解你的身體。」他坦承過去幾年就想過退休的事，「我一直在處理膝傷，我再也不想這樣打球。」膝傷始終是這位準名人堂球星揮之不去的陰霾，他曾在2013年受訪時提到，當初為了能儘快回歸移除了左膝半月板，釀成他職業生涯膝傷不斷。

為了繼續打球，韋德改變了飲食，和不同的人合作訓練來幫助復原身體。他知道自己還能打，但也很清楚無法再像年輕時一樣，他已經做不到那些原本習以為常的事，「有時候我很想上場參與其中，但我的號碼並沒有被叫到。」

▲勇士一哥柯瑞先前問韋德，確定不再打個幾季？（圖／達志影像／美聯社）