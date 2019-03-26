湖人失利仍讚詹皇打出MVP賽季　韋德：在西區不能缺賽太久

▲詹姆斯最後一次在場上與老友韋德合作。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)連13季打入季後賽、連8季晉級總決賽的紀錄在本季畫下句點，他的好兄弟韋德(Dwyane Wade)替他感到惋惜，直言「詹皇」被迫因為鼠蹊部傷勢休養18場比賽非常不幸，更力挺表示，「如果對他來說這是一個很糟糕的賽季，MVP也是打出像這樣的賽季，他打出了MVP等級的一季。」

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詹姆斯宰制了東區15年後，去年夏天決定「西進」加盟湖人，雖然他本來就有心理準備新的團隊需要磨合，陣中年輕小將也需要時間成長，但他沒預料到球隊會遭逢如此嚴重的傷病問題，連他自己都在聖誕大戰拉傷鼠蹊部，被迫休養了多達18場比賽；等到他傷癒回歸時，紫金軍團已經跌出分區前8名。

「詹皇」的好友韋德為此感到惋惜，「他不是那種習慣於輸球或打不進季後賽的人，很顯然他缺陣了18場比賽對他們造成傷害，感覺就像浪費掉一樣。因為這樣，你甚至沒辦法真的說他錯過了季後賽。當他受傷時，他們還排在分區第4，這真的很不幸。」

▲韋德認為詹姆斯打出了MVP等級的賽季。（圖／達志影像／美聯社）

韋德直言，「在西區打一個賽季是很艱難的，你不能缺席比賽，不能像他缺戰這麼多場，因此希望他未來不會再碰到這樣的事。」

近來不斷有「交易詹皇」的話題，綠衫軍傳奇皮爾斯(Paul Pierce)上周還在節目上表示，若是湖人抽中狀元籤，也就是可以選進狀元大熱門、杜克的怪物新人威廉森(Zion Williamson)，應該馬上交易詹姆斯，「你談論的是剩下3年(合約)的詹姆斯，以及還有15年生涯的威廉森。」

韋德說，外界常會拿年齡來攻擊詹姆斯，畢竟他已經年滿34歲，「他慢慢變老這件事不是祕密，他每一年都會變老。他當然不再是以前的那個他，但他還是很棒。」「閃電俠」認為好友本季依舊表現出色，「如果對他來說這是一個很糟糕的賽季，MVP也是打出像這樣的賽季，他打出了MVP等級的一季。」

▲韋德說，雖然詹姆斯慢慢變老但還是很棒。（圖／達志影像／美聯社）