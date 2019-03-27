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紐基奇報銷與PG恐怖腿傷類似　里拉德：處境越難我們越團結

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▲拓荒者紐基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者中鋒紐基奇遭逢嚴重腿傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

拓荒者鎖定季後賽席次的這一天，同時受到沉重打擊，本季打出生涯年的主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)在延長賽重摔在地，左腿以極不自然的角度彎曲折到，導致腿部脛骨和腓骨開放性骨折，本季宣告報銷，與雷霆二哥喬治(Paul George)2014年8月在美國隊訓練營遭逢的恐怖傷勢類似。

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24歲的紐基奇來到拓荒者第3季，迎來了生涯年，本季72戰，繳出場均15.6分、10.4籃板和3.2助攻，外帶1.4火鍋的優異數據。26日面對籃網一役，他更攻下全隊最高的32分、16籃板和5助攻，外帶2抄截、4火鍋，卻在比賽最後2分22秒遭逢重傷，他衝到禁區跳起爭搶籃板，落地時卻沒踩穩，整個人重摔在地，左腿骨頭明顯變形，畫面令人不忍直視。

賽後拓荒者休息室非常安靜，他們沒有慶祝球隊鎖定了季後賽席次，而是一起替紐基奇祈禱，他們很清楚必須儘快走出紐基奇受重傷的陰影，但恐怕短時間很難忘記看到隊友倒在地上痛苦掙扎，左腿扭曲變形的畫面。

▲拓荒者紐基奇。（圖／達志影像／美聯社）

波特蘭一哥里拉德(Damian Lillard)站出來信心喊話，「當局面變得艱難，我們會更加團結。當事情沒有照著我們希望的發展，我們之間更緊密。」里拉德幫助從金塊來到拓荒者的紐基奇持續進步，本季更打出生涯年，他們之間也培養出深厚的友誼。

談到這位24歲中鋒，里拉德稱呼他是自己的小老弟，兩人每天都會聊天、傳訊息或用FaceTime聯繫，有天訓練結束後，紐基奇還到里拉德家中探望他的1歲兒子，「沒有特別的原因，他就是想來拜訪看我的寶寶。」

雖然看到紐基奇倒下，無論是以球隊領袖或朋友的身分，都難免感到沮喪，但里拉德打起精神說道，「我們必須向前邁進，繼續做好我們的工作，我想這是我們唯一可以做的。我們沒有時間為自己感到遺憾，我們必須變得更堅強。

拓荒者去年夏天才剛與紐基奇簽下4年4800萬美金的合約，卻在距離季後賽不到1個月時損失這名禁區大將，無疑是毀滅性的打擊。值得一提的是，雷霆二哥喬治也曾在2014年8月參與美國隊訓練營時，為了封阻哈登(James Harden)，高高躍起後，落地時撞上籃架護墊，導致右小腿幾乎呈現90度彎曲折斷，歷經手術與辛苦的復健，直到2015年4月6日才復出。

▲拓荒者紐基奇。（圖／達志影像／美聯社）

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