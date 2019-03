紐基奇報銷與PG恐怖腿傷類似　里拉德：處境越難我們越團結

▲拓荒者中鋒紐基奇遭逢嚴重腿傷。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

拓荒者鎖定季後賽席次的這一天,同時受到沉重打擊,本季打出生涯年的主戰中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)在延長賽重摔在地,左腿以極不自然的角度彎曲折到,導致腿部脛骨和腓骨開放性骨折,本季宣告報銷,與雷霆二哥喬治(Paul George)2014年8月在美國隊訓練營遭逢的恐怖傷勢類似。

24歲的紐基奇來到拓荒者第3季,迎來了生涯年,本季72戰,繳出場均15.6分、10.4籃板和3.2助攻,外帶1.4火鍋的優異數據。26日面對籃網一役,他更攻下全隊最高的32分、16籃板和5助攻,外帶2抄截、4火鍋,卻在比賽最後2分22秒遭逢重傷,他衝到禁區跳起爭搶籃板,落地時卻沒踩穩,整個人重摔在地,左腿骨頭明顯變形,畫面令人不忍直視。

賽後拓荒者休息室非常安靜,他們沒有慶祝球隊鎖定了季後賽席次,而是一起替紐基奇祈禱,他們很清楚必須儘快走出紐基奇受重傷的陰影,但恐怕短時間很難忘記看到隊友倒在地上痛苦掙扎,左腿扭曲變形的畫面。

波特蘭一哥里拉德(Damian Lillard)站出來信心喊話,「當局面變得艱難,我們會更加團結。當事情沒有照著我們希望的發展,我們之間更緊密。」里拉德幫助從金塊來到拓荒者的紐基奇持續進步,本季更打出生涯年,他們之間也培養出深厚的友誼。

談到這位24歲中鋒,里拉德稱呼他是自己的小老弟,兩人每天都會聊天、傳訊息或用FaceTime聯繫,有天訓練結束後,紐基奇還到里拉德家中探望他的1歲兒子,「沒有特別的原因,他就是想來拜訪看我的寶寶。」

Prayers up Jusuf Nurkic. This is brutal on the stomach pic.twitter.com/xkEsEnIuvp