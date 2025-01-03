上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

▲大溪高中。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段首日賽事就出現精彩戲碼，大溪高中以9比4擊倒穀保家商，麥寮高中則以2比0擊敗平鎮高中，上屆冠亞軍雙雙落馬。

大溪首局以0比1落後，關鍵1局下靠著「壽星」吳翊睿掃出三壘安打，打出氣勢，場邊隊友也馬上唱生日快樂歌為他慶祝，隨後黃宇高飛犧牲打再下一城。4局下廖宥霖轟出3分砲，單局灌進6分拉開比數，最終以9比4獲勝。

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大溪高中總教練鄭錦繁表示：「不算爆冷，這是第一階段的第一場比賽，大家都還在試水溫，沒有辦法證明什麼。」

麥寮高中與平鎮高中前5局0比0平手，直到6局上，麥寮攻勢有所突破，王翾祐、許祐愷、江孝恩安打串聯攻下2分。吳柏霆先發5局奪6K，無失分拿下勝投，徐磊後援兩局，奪3K擋住平鎮反攻。

麥寮高中總教練吳秉倫也認為這樣的結果不算爆冷，「去年金龍盃也贏過一次，木聯首戰擊敗平鎮，對球員是一種肯定，過年後調整到第二階段，那段時間才是重點。」

穀保、平鎮罕見同日輸球，吳秉倫表示：「今年有七八隊實力相當，誰能奪冠也不好預測。這代表我們跟一級球隊的差距越來越小，鼓勵球員在場上不要未戰先怯場，主戰投手排出來，輸贏也不一定。」