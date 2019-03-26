暴龍對續約雷納德越來越有信心　為健康讓他休了20場獲信任

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然暴龍去年夏天從馬刺交易來雷納德(Kawhi Leonard)被視為豪賭，但隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)26日報導，多倫多高層對續約「可愛」越來越有信心，為了讓這位2014年總決賽MVP保持健康，本季已讓他休了20場，醫療團隊每天都會與他確認狀況，贏得了他的信任。

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雷納德在23日出戰雷霆賽後，向媒體表達了他對暴龍醫療團隊的信任，談到在「背靠背」賽事中輪休時表示，「不僅是為了讓我保持活力而休息，這也是確保我上季的傷勢不會復發，他們在確保讓我的狀態保持進步而不是退步上做得很好。」

暴龍整季都對雷納德的出賽時間進行「嚴密管控」，貫徹讓他在「背靠背」賽事輪休的策略，暴龍本季已打了74場比賽，他僅出賽54場，他缺陣的這20場比賽有14場是輪休。

無論是雷納德或球團都很尊重醫療團隊的意見，跟隨助教兼運動科學總監麥肯尼(Alex McKechnie)的領導，共同決定哪一場要休息、哪一場要出賽。總管韋伯斯特(Bobby Webster)日前受訪時曾說，「有時他沒有上陣，並不代表他沒有在工作，他只是在幕後做一些不同的事，跟著我們的團隊一起準備下一場比賽。」

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

為了讓雷納德保持健康，在多倫多過得開心，暴龍已讓他休戰了20場，但他們這20戰依舊拿下15勝5敗的優異成績。隨隊記者雷溫柏格指出，暴龍留人的最大優勢在於，與「可愛」多相處了一個賽季，雙方逐漸建立互信關係，還有履行維持他健康狀態的承諾。

暴龍還能提供雷納德5年1.9億美金的大合約，其他隊最多只能開出4年1.41億美金的價碼；同時，暫居東區第2的暴龍與「可愛」都以追求總冠軍為目標。若是暴龍能在季後賽走得更遠，甚至打入總決賽，他們留下雷納德的機會將大增，但若是他們早早出局，恐怕就會落入劣勢。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

在暴龍去年夏天剛得到雷納德時，總裁尤基利(Masai Ujiri)、總管韋伯斯特首度與他坐下來談話，這位2屆年度最佳防守球員明白表示，他希望能擁有很長且健康的NBA生涯，而多倫多本季也努力滿足他的需求。

快艇是最積極要爭搶雷納德的球隊，之前就傳出他們派出「代表」來觀看雷納德的比賽，他們比暴龍占優勢的地方在於擁有更溫暖的天氣，還有給他返鄉打球的機會，但雷溫柏格提出一個疑問，「快艇願意承諾只讓雷納德打60到65場比賽嗎？當然，但他們能真的做到嗎？這又是另一個故事了。」

雷溫柏格舉本季轉戰湖人的詹姆斯(LeBron James)為例，「詹皇」因為鼠蹊部傷勢連休了17場，結果紫金軍團從分區第4跌出了前8強，等他回歸後已經於事無補，並不是每支球隊都能夠「承受」當家球星一季缺陣近20場。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）