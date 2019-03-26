運動雲

> >

暴龍對續約雷納德越來越有信心　為健康讓他休了20場獲信任

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

雖然暴龍去年夏天從馬刺交易來雷納德(Kawhi Leonard)被視為豪賭，但隨隊記者雷溫柏格(Josh Lewenberg)26日報導，多倫多高層對續約「可愛」越來越有信心，為了讓這位2014年總決賽MVP保持健康，本季已讓他休了20場，醫療團隊每天都會與他確認狀況，贏得了他的信任。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

雷納德在23日出戰雷霆賽後，向媒體表達了他對暴龍醫療團隊的信任，談到在「背靠背」賽事中輪休時表示，「不僅是為了讓我保持活力而休息，這也是確保我上季的傷勢不會復發，他們在確保讓我的狀態保持進步而不是退步上做得很好。

暴龍整季都對雷納德的出賽時間進行「嚴密管控」，貫徹讓他在「背靠背」賽事輪休的策略，暴龍本季已打了74場比賽，他僅出賽54場，他缺陣的這20場比賽有14場是輪休。

無論是雷納德或球團都很尊重醫療團隊的意見，跟隨助教兼運動科學總監麥肯尼(Alex McKechnie)的領導，共同決定哪一場要休息、哪一場要出賽。總管韋伯斯特(Bobby Webster)日前受訪時曾說，「有時他沒有上陣，並不代表他沒有在工作，他只是在幕後做一些不同的事，跟著我們的團隊一起準備下一場比賽。

▲雷霆喬治、暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

為了讓雷納德保持健康，在多倫多過得開心，暴龍已讓他休戰了20場，但他們這20戰依舊拿下15勝5敗的優異成績。隨隊記者雷溫柏格指出，暴龍留人的最大優勢在於，與「可愛」多相處了一個賽季，雙方逐漸建立互信關係，還有履行維持他健康狀態的承諾。

暴龍還能提供雷納德5年1.9億美金的大合約，其他隊最多只能開出4年1.41億美金的價碼；同時，暫居東區第2的暴龍與「可愛」都以追求總冠軍為目標。若是暴龍能在季後賽走得更遠，甚至打入總決賽，他們留下雷納德的機會將大增，但若是他們早早出局，恐怕就會落入劣勢。

▲暴龍雷納德、黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

在暴龍去年夏天剛得到雷納德時，總裁尤基利(Masai Ujiri)、總管韋伯斯特首度與他坐下來談話，這位2屆年度最佳防守球員明白表示，他希望能擁有很長且健康的NBA生涯，而多倫多本季也努力滿足他的需求。

快艇是最積極要爭搶雷納德的球隊，之前就傳出他們派出「代表」來觀看雷納德的比賽，他們比暴龍占優勢的地方在於擁有更溫暖的天氣，還有給他返鄉打球的機會，但雷溫柏格提出一個疑問，「快艇願意承諾只讓雷納德打60到65場比賽嗎？當然，但他們能真的做到嗎？這又是另一個故事了。

雷溫柏格舉本季轉戰湖人的詹姆斯(LeBron James)為例，「詹皇」因為鼠蹊部傷勢連休了17場，結果紫金軍團從分區第4跌出了前8強，等他回歸後已經於事無補，並不是每支球隊都能夠「承受」當家球星一季缺陣近20場。

▲暴龍雷納德、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

拓荒者中鋒紐基奇左腿嚴重變形　隊友傻了球迷呼喊名字祈禱

湖人失利仍讚詹皇打出MVP賽季　韋德：在西區不能缺賽太久

林書豪上場時間恐變更少？　暴龍與射手米克斯續約至本季結束

「閃電俠」坦承還能再打2、3年　韋德：但我想以這種方式離開

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

中職／兄弟打線出爐！林智勝先發4棒　彭政閔感冒未先發

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

生涯賺進16.6億「沒花半毛」　NFL球星29歲退休不愁吃穿

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔第2戰未先發　感冒休息等代打

2林智勝扛先發四棒　猿、象先發名單

3《MVP情人》孫協志顏行書「鬥到底」

4克蕭模擬賽狀態佳布勒趕上開季

5費德勒仍堅持拼戰的原因

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2林智勝扛先發4棒　彭政閔感冒未先發

3親口宣布引退就像死刑！周思齊

4NFL球星生涯賺16.6億卻沒花半毛

5魏應充：我的堅持，龍魂不滅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366