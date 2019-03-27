林書豪9投1中主帥末節讓他磨練　納斯：繼續給他機會

▲林書豪 。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

自從上周對尼克谷底反彈飆出20分後，林書豪近4戰再度陷入低潮，前役甚至僅得到6分鐘的上場時間。27日面對公牛，他完全找不到準星，直到末節最後4分23秒才首開得分紀錄，單場9投1中拿2分，不過主帥納斯(Nick Nurse)末節讓他打了將近7分半鐘找感覺，賽後更表示會繼續將「豪小子」放在場上，繼續給他機會。

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暴龍上周2度與雷霆交手，雖然當家主控羅瑞(Kyle Lowry)因右腳踝傷勢缺陣，但林書豪出賽時間不增反降，2場都僅打了15分鐘左右，延長賽和決勝時刻都只能在板凳上觀戰。25日出戰前東家黃蜂，林書豪更因為羅瑞歸隊，范弗利特(Fred VanVleet)也上陣達31分鐘，讓擔任第二替補控衛的他上場時間被壓縮到只剩6分鐘，下半場遭到棄用。

林書豪是否逐漸失去教練的信任，引起了關注。27日迎戰東區「後段班」的公牛，他在首節最後2分42秒來到場上，嘗試了一記三分跳投不進，隨後他助攻「好夥伴」伊巴卡(Serge Ibaka)上籃取分。次節開局他繼續留在場上，但2次出手都落空，還吞下2犯，上半場還剩8分47秒就被換下場。

暴龍靠著格林(Danny Green)與羅瑞(Kyle Lowry)的外線，將領先擴大到14分。林書豪在上半場最後2分50秒接替麥考(Patrick McCaw)回到場上，再次出手三分依舊沒能命中，僅抓下兩記防守籃板。暴龍幾名主將羅瑞、雷納德(Kawhi Leonard)第3節中前段聯手飆分，一度在羅瑞最後5分53秒飆進一記25呎三分球拉開20分領先，林書豪則在第3節終了前3分32秒再度登場，但他沒有任何出手，也沒有數據進帳。

林書豪整場找不到手感，不過主帥納斯在球隊取得大幅領先後，末節開局選擇讓他繼續打，無奈他又是連續2記跳投不進，抓下2記籃板，並與伊巴卡連線，助攻對方砍外線後，在末節還剩9分36秒下場。

終場前4分57秒，納斯又把林書豪換回場上，他終於在最後4分23秒騎馬射箭打板首開得分紀錄，隨後兩次出手又落空，單場9次出手僅命中1球，近2戰他合計10投1中，手感降到冰點。

這一戰暴龍主帥啟用了7名替補球員，林書豪的上場時間回升到20分鐘，賽後被問到該如何解決「豪小子」的問題，納斯表示，「我會繼續把他放在場上，希望他可以開始投進幾球，就是這樣，繼續給他機會，希望他下一場出手10球，再下一場投9球。」

納斯仍保持耐心，希望林書豪能利用剩下的例行賽調整狀況，但若是這位台裔控衛遲遲找不回手感，要擠進季後賽固定輪替的8到9人名單將會很困難。