哈登遭布萊德索嚴防還挨鍋　字母哥砍19+14領公鹿橫掃火箭

▲「字母哥」安戴托昆波(左)對決哈登(右) 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

東、西區兩大強權27日對決，火箭來到密爾瓦基踢館，先前一度2場轟下118分的哈登(James Harden)，遭到公鹿主控布萊德索(Eric Bledsoe)嚴防，雖然他仍攻得23分、10籃板和7助攻，但單場26投僅9中，末節開局殺入禁區還被對方搧鍋；公鹿憑藉第3節一波25比8猛攻拉開分差，終場以108比94橫掃火箭。

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這一戰從賽前就話題不斷，除了是兩大強權的對決，也被視為是兩隊一哥哈登與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)之間的「年度MVP之爭」，不過公鹿主控布萊德索的表現也很搶眼，雖然他上半場僅7分進帳，但送出6次助攻，有效串聯球隊攻勢。

布萊德索第3節最後7分55秒連砍了4顆三分彈，單節獨得16分，一度靠著一已之力率隊拉出13比2的猛攻，將分差從上半場的53比58，擴大到79比65、14分。除了第3節在進攻端火力全開，布萊德索在防守端也死命嚴防哈登，不斷壓縮火箭一哥的出手空間。

末節還剩8分31秒，「大鬍子」突破禁區想到籃下取分，布萊德索從火箭一哥背後蓋鍋，公鹿當時已經取得19分領先；眼看無法追上比分，哈登也在終場前1分15秒提前退場休息，等於提前舉白旗，公鹿最後就以108比94收下3連勝，本季2度與火箭交手都取勝。

▲布萊德索(中)。（圖／路透）

布萊德索此役上場29分鐘就掃下23分、7助攻，外帶2火鍋、1抄截，三分球7投4中；「字母哥」則以15投7中攻下19分、14籃板和4助攻，外帶火鍋、抄截各1。

火箭以哈登繳出23分最高，他另貢獻10籃板和7助攻，外帶2火鍋，但命中率相當不理想，整場26投9中，三分球9投1中，這一戰過後，他成了NBA史上首位單季投丟600顆三分的球員。

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波。（圖／路透）