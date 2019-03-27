漢弗萊斯怕被討厭「假扮」葛瑞芬　難忘林書豪說他打球努力

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2016-17賽季後就消失在NBA賽場的漢弗萊斯(Kris Humphries)，過去因為與名媛金卡達夏(Kim Kardashian)的婚姻肥皂劇，而有了「顧人怨」的稱號，他26日在《球員論壇》發表長文，揭露自己有嚴重的焦慮，他感受到整個世界都很討厭自己，甚至因為怕被認出，假裝自己是「灌籃王」葛瑞芬(Blake Griffin)。

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2004年以首輪第14順位被猶他選中的漢弗萊斯，生涯效力過爵士、暴龍、小牛(已改名獨行俠)、籃網、塞爾提克、巫師、老鷹、太陽等隊，但比起場上表現，他在2011年與名媛金卡達夏的72天婚姻鬧劇卻更「搶眼」，讓他成了球迷眼中的「顧人怨」。

漢弗萊斯26日在《球員論壇》發表長文，透露自己有嚴重的焦慮，尤其是面對人群時，他感受到整個世界都很討厭自己，「有一年我活在黑暗之中，我不想要出門，我覺得整個世界都討厭我，但他們甚至不清楚討厭我的理由，甚至不認識我，他們只是認得我的臉，將矛頭對準我。」

漢弗萊斯分享了一段看起來有點好笑卻心酸的故事，他說自己常常在加油站買東西被店員認出來，大家都會好奇問道，「嘿，你是那個人？」他聽到就會急忙否認，表示自己只是「長得像」漢弗萊斯或乾脆回答，「不，我是葛瑞芬(Blake Griffin)，大家常把我們搞錯。」

▲漢弗萊斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

他直言，自己一點都不想當漢弗萊斯，「我甚至不想說任何話為自己辯護，因為我覺得我不會贏。就算我打了一場比賽，都好像是對籃球不敬。」

不過漢弗萊斯提到，他永遠不會忘記林書豪曾給他的安慰，「我永遠不會忘記，有一場比賽我們對上尼克，那場比賽之後，林書豪接受電視訪問，他們問他，『為什麼觀眾這麼討厭漢弗萊斯？』」

當時林書豪回答，「老兄，我不知道，我完全不懂，因為他是一個很棒的籃板手，他打球非常努力。」漢弗萊斯說，「這只是小小的一件事，我想他不會知道這對我來說有多重要。我的目標一直都是能在場上待越久越好，因為比賽真的是世界上最棒的事。」他認為大家常忽略一件事，「在NBA打球是這個世界上最有趣的事。」

▲漢弗萊斯。（圖／達志影像／美聯社）