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球哥被自家品牌害受傷？經理怒丟球鞋　詹皇歡迎他加入Nike

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▲球哥有意轉投Nike？（圖／翻攝自Facebook／ZO）

▲球哥有意轉投Nike？（圖／翻攝自Facebook／ZO）

記者游郁香／綜合報導

「球哥」博爾(Lonzo Ball)這一年來傷病不斷，先是季前動刀治療左膝，1月又在對火箭時遭逢左腳踝3級扭傷，因而提前報銷，傳出他的傷勢與自家品牌Big Baller Brand的球鞋有關，他的私人經理摩爾(Darren Moore)甚至將他的戰靴扔到垃圾桶，陣中一哥詹姆斯(LeBron James)公開歡迎他加入Nike陣營。

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Big Baller Brand雖由「球爸」拉佛(LaVar Ball)創立，但「球哥」持有超過一半的股權，一直穿著自家品牌球鞋的博爾，本季卻接連扭傷腳踝，湖人球團甚至著手調查他的傷勢是否與Big Baller Brand的鞋子有關。據美國《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)的消息，「球哥」和他的家人正討論是否要把公司收起來。

先前「球哥」開除了私自挪用公款的合夥人佛斯特(Alan Foster)，指控對方私自提走了150萬美金，事實上佛斯特過往就有詐欺和洗錢的前科，風波不斷的Big Baller Brand已經搖搖欲墜。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

「球哥」的私人經理摩爾甚至在IG上傳將Big Baller Brand球鞋丟到垃圾桶的影片，這位21歲潛力新星近日則將個人IG大頭照換成一張兒時照片，值得一提的是，當時的他身上穿著一件Nike T恤，他的最新發文還擷取了一句Nike的廣告標語，「夢想只有在你去做之前才是瘋狂的。」

「球哥」是否會轉投Nike引起熱烈討論，對此他的偶像也是隊友的詹姆斯樂觀其成，「不管他決定怎麼做，不管他下一個要選擇的品牌是什麼，如果是Nike，當然我們很歡迎。我一定會歡迎他，不管他穿什麼鞋子，我都愛這孩子，但讓我們拭目以待。

▲湖人球哥博爾。（圖／CFP）

▲湖人球哥博爾。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇球哥博爾
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