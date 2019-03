球哥被自家品牌害受傷？經理怒丟球鞋　詹皇歡迎他加入Nike

▲球哥有意轉投Nike?(圖/翻攝自Facebook/ZO)

記者游郁香/綜合報導

「球哥」博爾(Lonzo Ball)這一年來傷病不斷,先是季前動刀治療左膝,1月又在對火箭時遭逢左腳踝3級扭傷,因而提前報銷,傳出他的傷勢與自家品牌Big Baller Brand的球鞋有關,他的私人經理摩爾(Darren Moore)甚至將他的戰靴扔到垃圾桶,陣中一哥詹姆斯(LeBron James)公開歡迎他加入Nike陣營。

Big Baller Brand雖由「球爸」拉佛(LaVar Ball)創立,但「球哥」持有超過一半的股權,一直穿著自家品牌球鞋的博爾,本季卻接連扭傷腳踝,湖人球團甚至著手調查他的傷勢是否與Big Baller Brand的鞋子有關。據美國《ESPN》記者謝爾朋(Ramona Shelburne)的消息,「球哥」和他的家人正討論是否要把公司收起來。

