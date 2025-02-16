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中華男籃先發控球將是他　砍將林庭謙再扛後場指揮官

▲中華男籃林庭謙。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃此次在亞洲盃資格賽第3階段，高機率將由林庭謙扛下先發主控。（圖／資料照記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將迎接2025亞洲盃資格賽第3階段賽程，在20日於主場和平籃球館迎戰菲律賓，23日則作客交手香港。由於此次中華隊不動先發主控陳盈駿因為腳踝傷勢退出，因此本階段中華隊主控重任，很可能將交由雙能衛砍將林庭謙扛下。對此林庭謙表示，「還在努力融入圖齊教練的體系，希望能夠在兼顧攻擊能力的同時，也能有處理球的大局觀。」

上屆杭州亞運，林庭謙就在陳盈駿無法參賽情況下，扛起中華隊先發控衛角色，在中國CBA聯賽就以雙能衛角色出擊情況下，林庭謙也成功幫助中華隊完成連續兩屆打入4強的出色表現。

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此次亞洲盃資格賽第3階段，包括陳盈駿、林俊吉、林秉聖等主力後衛都因傷辭退，中華隊此次名單一字排開，雖然仍有高錦瑋、游艾喆、陳又瑋等年輕世代控衛，周桂羽也能負擔部分控球責任，但關鍵的先發主控角色，高機率仍將由林庭謙一肩扛起。

對此，林庭謙證實，總教練圖齊確實已經要他準備擔任控球後衛角色，「說實話我並不排斥打控球，主要是我仍在融入與學習教練的體系，希望能夠在1、2號位置上展現攻擊能力，也要更具備處理球的大局觀。」

另外林庭謙也提到，「圖齊教練希望團隊打出速度與轉換快攻，在球的輪轉上也十分要求，這次再度對上菲律賓，我們和第1階段交手時相比，陣容上整齊不少，加上在第2階段大部分球員都已經有配合過，因此目標當然是本階段對上菲律賓、香港能兩戰全贏，接下來如果順利進入外卡戰，我也有很高的意願參賽。」

至於中華隊總教練圖齊則認為，「陳盈駿、林庭謙在過去就多次於中華隊配合，兩個人都具備雙能衛能力，因此都有主導攻勢的能力，因此我對於林庭謙擔任控球有很大的信心。」

▲中華男籃盧峻翔、林庭謙。（圖／中華籃協提供）

▲林庭謙強調自己仍在融入總教練圖齊的戰術體系中。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 林庭謙中華男籃台籃亞洲盃男籃資格賽

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