陳傑憲未入榜仍是焦點　國際球員更新排名台灣雙投在列

▲陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

國際棒球數據網站 Fangraphs 日前更新 2025 年國際球員排名，聚焦於有望在 2026 年挑戰 MLB 的選手，其中徐若熙、曾峻岳仍在名單之列。然而，在這次榜單中，12強台灣隊長陳傑憲雖未上榜，卻仍在報導中占據了一席之地。

名單中包括日職養樂多燕子的「村神」村上宗隆、軟銀隊古巴左投莫內羅（Liván Moinelo）、羅德隊先發右投種市篤暉等人，這些球員都符合 MLB 挑戰資格，或即將達標。

Fangraphs 的專欄作家隆恩哈根（Eric Longenhagen）在文中特別提及陳傑憲在 世界12強棒球賽的驚人表現。他在冠軍戰對日本隊轟出關鍵三分砲，帶領台灣隊奪冠，終結了日本隊自 2019 年以來在國際賽的不敗紀錄。這場比賽不僅是中華隊歷史上的重大勝利，也在國際棒球舞台留下不可忽視的一刻。隆恩哈根直言：「儘管他已 31 歲，未來進軍 MLB 的機會渺茫，但這場勝利是台灣棒球史上最具代表性的時刻之一，若沒有談到他就不夠完整。」

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這份排名更新後，台灣仍有兩位選手入榜，分別是味全龍的徐若熙和富邦悍將的曾峻岳。但相較於上一次排名，兩人均有所下滑，徐若熙從第14名降至第21名，曾峻岳則從第20名往後至第 23 名。儘管如此，他們仍是目前台灣最有機會挑戰美職的球員，未來的表現將決定他們在國際球壇的發展方向。

除了關注即將進軍 MLB 的球員，Fangraphs 也對去年 世界12強棒球賽 表現突出的球員做出評估，其中日職中日龍的高橋宏斗、西武獅的隅田知一郎、讀賣巨人的戶鄉翔征以及韓職的起亞虎金倒永都被點名。這些球員雖然實力備受肯定，但受限於日韓職棒的合約規範，短期內仍無法轉戰 MLB，未來發展仍需觀察。