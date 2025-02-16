杜蘭特不來　勇士改簽發展聯盟「窮人版KD」諾克斯加盟

▲勇士傳出將以10日短約簽下砍將諾克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，目前正如火如荼承辦2025年NBA全明星周賽事，但球隊補強腳步依舊沒有停歇。日前在本季球員交易大限，嘗試找來天王球星杜蘭特（Kevin Durant）回鍋效力未果，但根據美國媒體報導，勇士球團將以10日短約簽下目前效力其所屬發展聯盟（G-League）旗下聖克魯斯勇士砍將諾克斯（Kevin Knox），預計將在明星賽後正式簽約。

頂著NCAA名校肯塔基大學光環，諾克斯在2018年以首輪第9順位被紐約尼克選進，新秀年就繳出場均12.8分、4.5籃板、1.1助攻，但其後表現卻是每況愈下，陸續轉戰亞特蘭大老鷹、底特律活塞以及波特蘭拓荒者，表現都未能符合樂透區新秀身價。

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在2024年被交易至猶他爵士後，諾克斯更直接被球隊裁掉，後續先加入拓荒者發展聯盟球隊，隨後雖然與勇士簽約，但之後又再度遭到釋出，最後則進入勇士發展聯盟效力。

本季諾克斯在發展聯盟的聖克魯斯勇士打出優質表現，12場出賽平均可轟下25.3分外帶8.8籃板、2.8助攻，整體投籃命中率高達52.7%，三分球命中率也高達44.4％，因此獲得勇士青睞，重返NBA殿堂效力。

▲諾克斯本季在發展聯盟表現優異，場均可轟下25.3分。（圖／達志影像／美聯社）