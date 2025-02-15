中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　陳宇宏驚喜入選





▲中華隊陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓進入尾聲，選手經過兩週的調整與實戰演練，以及最重要的球員身體健康狀況，經由教練團進行最後綜合評估，最終28人名單正式揭曉，期許中華隊團結一心打出好成績，取得經典賽門票。

最終名單中，劉基鴻集訓調整較不理想，未入選，不過另一名大砲陳子豪，日前熱身賽敲安帶動攻勢，也同樣沒有擠進最後名單，再度無緣成棒一級賽事。

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投手方面選了15人，統一獅林詔恩、富邦悍將陳仕朋以及台鋼雄鷹黃群和紅人小將林盛恩未在最終名單。台鋼雄鷹陳宇宏在交流賽作為借將，表現亮眼，最終被帶進去。至於火腿古林睿煬，至今尚未報到，因狀況未明，遭到割捨。

28人名單

投手(15)

9 陳柏豪

12 陳韻文

16 李東洺

29 徐翔聖

37 呂詠臻

44 陳柏毓

45 林維恩

48 莊陳仲敖

55 伍祐城

58 呂彥青

60 曾峻岳

69 徐若熙

77 陳宇宏

96 孫易磊

98 沙子宸



捕手(3)

17 高宇杰

63 蔣少宏

65 陳重羽

內野手(6)

6 王博玄

8 曾子祐

15 林子偉

18 張育成

22 李宗賢

39 吳念庭

外野手(4)

3 陳文杰

20 林佳緯

24 陳傑憲

88 宋晟睿

▲陳宇宏。（圖／林敬旻攝）