里拉德最被低估！　表弟：他在紐約或洛城會是史上最佳之一

▲拓荒者一哥里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)本季繳出場均26.4分、6.8助攻和4.6籃板的全明星數據，率隊爬上西區第3，他生涯曾4度入選全明星賽，但也有多次成為遺珠之憾；對此與他私下交情很好的卡森斯(DeMarcus Cousins)認為，這和他效力的是小市場球隊有關，如果他在洛杉磯、芝加哥這種大城市打球，肯定會成為史上最偉大的球員之一。

在去年入選明星賽前，里拉德曾連2年成為遺珠之憾，為此他多次公開表達不滿，引來雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)諷刺「靠抱怨被冷落而入選」。不過以里拉德每年穩定繳出場均20分以上的數據，近4季場均得分還都在25分以上，又常在比賽關鍵時刻展現「大心臟」主宰戰局，他的關注度確實不若其他明星球員。

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里拉德的好兄弟卡森斯近日接受美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)的訪問時便直言，「老兄，他是當今聯盟最被低估的球員之一。」他指出這與里拉德效力的是小市場球隊有關，「我覺得很有趣，如果讓他在紐約打球...如果在洛杉磯、芝加哥或其他大市場的球隊有像他這種球員，他會成為史上最偉大的球員之一。」

里拉德自2012年以首輪地6順位被拓荒者選中後，已經在波特蘭度過7年的歲月，他去年曾公開表明想一輩子忠於波特蘭，直言若能一輩子替拓荒者效力絕對會是極大榮耀，沒有很多人能做到生涯只為一支球隊賣命。

▲勇士卡森斯。（圖／路透）